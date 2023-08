‘Bij Parkies krijg je wel je statiegeld terug’

Graag willen we, namens de organisatie van de Radio 2 Parkies-concerten reageren op de lezersbrief van Nico Vanaken uit Heerst die in de Open Venster-rubriek van Humo is verschenen.

Bij teruggave van je drinkbeker krijg je een bonnetje dat je op het volgende concert kan gebruiken, of een zakje chips, of een terugbetaling. In de flyer op www.parkies.be vind je de correcte uitleg, zoals wij die ook afficheren op de concerten.

Kurt Frederickx, via mail.

