‘Bij VRT NWS maken ze het nog veel bonter dan in het journaal’

Lezer Jean-Pierre Caluwé heeft volkomen gelijk als hij in zijn lezersbrief zijn frustratie uit over het Nederlands dat door nieuwslezers van de VRT ‘aan flarden wordt gescheurd’ (‘Beste nieuwslezers, doe normaal, alstublieft’). Maar de website en app VRT NWS maakt het nog veel bonter. Daar lees je teksten die uitpuilen van de fouten tegen de grammatica. En dan wil ik het zelfs niet over de stijlfouten hebben.

Vooral het permanent verkeerd gebruik van de onvoltooid verleden tijd (imperfectum) in plaats van de voltooid tegenwoordige tijd (perfectum) is storend. Ik vermoed dat het te maken heeft met luiheid, want het is natuurlijk meer werk om een hulpwerkwoord plus een voltooid deelwoord te schrijven.

Ook bijzonder ergerlijk is de niet te stuiten invasie van het voorzetsel ‘naar’, dat zowat alle andere voorzetsels heeft verdrongen. Enkele voorbeelden: stijgen naar (tot), dalen naar (tot), veranderen naar (in), vertalen naar (in), uitstellen naar (tot), naar de mensen (voor), omzetten naar (in), linken naar (aan), agressief zijn naar (tegen), naar de toekomst (in), een onderzoek voeren naar (over)...

Ze kennen ook het verschil niet meer tussen een adjectief en een bijwoord, zoals recent en recentelijk.

Bij VRT NWS kan de lezer taalfouten melden, maar dat is zinloos. Meestal wordt er niet gereageerd of ze geven een antwoord waarmee ze volharden in de boosheid, wat stuitend is.

We lezen in de media dat onze jeugd onze mooie taal niet meer beheerst en dat de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat. Dat hoeft niet te verbazen als zelfs de website van een overheidsbedrijf geen goed voorbeeld geeft.

Ik vrees dat het na het heengaan van onze Martine Tanghe nooit meer goed komt met het Nederlands van de VRT. De betreurde auteur Jef Geeraerts, die klassiek geschoold was, heeft ooit geschreven: ‘Wie slordig spreekt (en schrijft), denkt slordig en dat is onvergeeflijk!’

Albert De Wint, Ekeren.

