‘Billie Eilish is een verademing in deze steeds waanzinniger wordende tijden’

Om redenen die ik maar niet kan achterhalen noemt mijn vrouw me af en toe ‘Bollie’.

Misschien doe ik haar bijwijlen aan een hond denken, misschien kan ze soms niet op mijn naam komen. Ik heb er in elk geval geen last van en vind mijn koosnaam zelfs draaglijker dan de andere die ik weleens langs mijn oren hoor vliegen. Ik heb het dan over ietwat schaamtelijke epitheta als daar zijn ‘Scheetje’, ‘Poepie’ of (en écht) ‘Chocoprins’.

Men mag mij eigenlijk noemen hoe men wil, zolang men maar niet op mijn blauwe suède schoenen gaat staan. Dat is geweten.

Bollie was in de bekende strip van Humo’s destijdse zusterblad Robbedoes een jongetje en Billie was een hond. Billies zijn oké. Zie Billie Holiday, Billy the Kid, Billy Bob Thornton en mijn all-time hero Billy Wilder.

En schrijf daar sedert een vrijdagavond of twee ook maar de naam van Billie Eilish bij. Door een druk op een verkeerde knop kwam ik die avond op de integrale geteleviseerde versie terecht van de show die zij op datzelfde moment bracht op de wei van Pukkelpop 2023. Samen met haar broer en een drummer. Soberheid troef. Maar magisch. Een meesterlijk schouwspel van een 21-jarige vrouw die de wereld in haar hand hield. Alsook de liefhebbende aandacht van een zeer ruim publiek.

Ze behandelde de wereld, haar publiek en haar repertoire met evenveel klasse als zachtaardigheid. Geen showbizztruken van de foor, geen panseksueel ballet. Alleen maar liedjes. Een verademing in deze steeds waanzinniger wordende tijden.

Bollie Didden