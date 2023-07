Bosbranden, hagelklompen en extreme hitte in Zuid-Europa: past u uw vakantieplannen voor volgend jaar aan?

Vakantiegangers die wegvluchten van bosbranden in Griekenland? Toeristen die ternauwernood grote hagelstenen ontwijken in Noord-Italië? Hitterecords op Sardinië? Het extreme weer dat Zuid-Europa deze zomer teistert, is nog maar een voorproefje voor wat ons de komende jaren te wachten staat, voorspellen wetenschappers.

Maakt u zich zorgen over de hittegolven? Heeft u er zelf last van deze zomer? Zal u er rekening meehouden als u uw reisplannen voor volgend jaar maakt? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: