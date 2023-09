‘Dankzij die lobotomie wil ik geen onuitstaanbare, ranzige teksten meer schrijven’

Eminem heeft zich eindelijk nog eens van zijn heroïsche kant laten zien: hij heeft geëist dat de Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy ermee ophoudt zijn muziek te gebruiken om campagne te voeren. Dat brengt me naadloos bij Elton John: de aanstekelijke mercantiele gnoom is van de trap gevallen in zijn Franse landhuis en ligt in het ziekenhuis. Elton John hielp Eminem eens nuchter te worden, en in ruil kreeg hij een diamanten penisring. Zo mooi! Mijn nuchterheidscoach was Tommy Wieringa. Ik heb hem geen diamanten penisring geschonken wegens gebrek aan geld, en ook wel omdat Tommy niet de indruk gaf ernaar te hunkeren.

Ik heb alweer een nieuwe boekhouder. Ze is robuust en joviaal. Ze ziet eruit als een kloeke onsentimentele Roemeense berentemmer, maar ook een beetje als een jehova die werkzaam is in Houthulst en Alveringem. Ze zegt dat ik te weinig onkosten maak en vraagt: ‘Kun je niet op restaurant gaan met bevriende schrijvers en een nieuwe bureaustoel kopen?’ Ik beken: ‘De enige schrijver met wie ik nog eens zwaardvis wil eten in een smakeloos Grieks restaurant, is Jeroen van Kan, bekend als de bedeesde zeepzieder. Een nieuwe bureaustoel heb ik niet nodig, want ik schrijf mijn geniale teksten op de bestraffende keukenzitbank van de oude kruisboogschutter.’

Goed nieuws: de plooien tussen de tedere versleten ex-trucker en mij zijn gladgestreken. Letterlijk en figuurlijk. Vandaag likt de voormalige vrachtwagenchauffeur mijn veelgeplaagde uitgewrongen schaamlippen in zijn plakkerige zwarte zetel terwijl op de achtergrond ‘Anti Establishment Man’ van REO Speedwagon te horen is . Ik zeg: ‘Ik kan niet klaarkomen.’ ‘Ben je gestresseerd omdat je Humo-column nog niet af is?’ vraagt de voormalige vrachtwagenchauffeur bezorgd. Ik zeg: ‘Nee, het is een combinatie van verschillende factoren: mijn anorexia, mijn angststoornis, het dreigende uitsterven van de ivoornavelspecht, mijn obsessie met de guitige wangkuiltjes van de ongebreideld blijmoedige Maud Vanhauwaert en je tekortschietende cunnilingustechniek. Al is techniek misschien een te groot woord.’

Nu neem ik de trein naar Gent, mijn geboortestad. In het universiteitsmuseum word ik aan de tand gevoeld door een ietwat kleurloze professor, hij lijkt op een kruising tussen Steve Jobs en een mismoedige tegelverkoper. Hij wil weten hoe ik mezelf beredder wanneer ik weer eens aan paranoïde wanen lijd. Is mijn waanzin een verrijking of toch vooral een belemmering? Zou ik ook schrijven als ik niet mad as a hatter zou zijn? Er wordt druk gediscussieerd over de etymologische oorsprong van die uitdrukking. Sommigen schrijven het toe aan de kwikvergiftiging waaraan hoedenmakers in de 18de eeuw ten prooi vielen. Hoeden werden van vilt gemaakt, en bij het vervaardigen van vilt kwam kwik te pas. En dan was er nog de 17de-eeuwse hoedenmaker Roger Crab. Hij werd een heremiet en gaf al zijn bezittingen weg aan de armen. Dan ben je in de ogen van de pseudofatsoenlijke goegemeente goed gek. Nog een andere, veel minder interessante theorie is dat de hatter oorspronkelijk een adder was.

Vroeger, toen ik nog geen gevierde schrijver was, vond ik het lastig om krankzinnig te zijn. Iedereen lachte me uit en ik werd niet voor vol aangezien. Eigenlijk is er weinig veranderd. Maar ik heb leren leven met mijn gekte, ik moet wel, ik kan die niet van me afschudden.

De professor heet Stijn Vanheule, na het gesprek geeft hij me zijn nieuwste boek cadeau. Op de terugreis naar Brugge blader ik erin. Hij haalt een film aan die ik niet ken, ‘Take Shelter’, waarin de enigmatische Michael Shannon ten prooi valt aan apocalyptische visioenen en hallucinaties. De laatste keer dat ik Shannon aan het werk zag, was in ‘Boardwalk Empire’.

In de stationshal van Brugge word ik opgewacht door de koesterende ambigue tirannieke geriatrische kruisboogschutter. Hij vraagt: ‘Hebben ze een lobotomie uitgevoerd?’ Ik zeg: ‘Jazeker, en dankzij die lobotomie wil ik vanaf nu geen verontrustende onuitstaanbare ranzige teksten meer schrijven. Ik wil alleen nog kersentaarten en preiquiches maken, stroop om jouw mond smeren en paarse oogschaduw dragen.’ ‘En mijn hemden strijken?’ ‘Nee, zover is de wetenschap nog niet gevorderd.’

Tot slot luister ik naar ‘Melissa’ van Mercyful Fate. Ondertussen masturbeer ik met een glaceermes van de Action en werk ik mijn groteske verhaal over de fabelachtige reuzenmanta af.