‘Dankzij een filmpje werd een kakkerlak een cultfiguur in Amsterdam’

Op de gevel van het gebouw staat De School van de Toekomst. Het is 24 april 2019. De bel rinkelt. Een deur slaat dicht. In de klas zit Kjell Scherpen te schrijven. Honderd strafregels. De pen krast mooi ouderwets over het papier van het schrift. Een paar meter voor hem ziet directeur Marc Overmars achter zijn tafeltje streng op de leerling toe. Op de rand van datzelfde tafeltje doet meester Edwin Van der Sar in amazonezit en met de armen over elkaar ook heel streng. Kjell, 2 meter 3, schrijft honderd keer de regel ‘Ajax is de mooiste club van Nederland.’ Af. Meester Van der Sar slaat keihard met de vlakke hand op de tafel en roept, nog steeds heel boos: ‘Nóg honderd.’ Een tekst verschijnt in beeld: ‘Kjell, welkom bij de mooiste club van Nederland.’ Einde video.

Als jongen was Kjell Scherpen lid van Emmen en supporter van Feyenoord. Hij zette in die jaren lelijke teksten over Ajax op social media. Toen er berichten verschenen dat Ajax interesse in de keeper van Emmen had, herinnerde de F-side zich de nare Feyenoord-supporter en ontvouwde tijdens Emmen-Ajax een spandoek: ‘Scherpen Kakkerlak.’ Maar de transfer ging door: Kjell Scherpen tekende een contract van vier jaar en dat geweldige strafregel-filmpje, te bezichtigen op Twitter, was de officiële aankondiging op de clubsite. Dankzij deze geestige presentatie werd gewezen kakkerlak Scherpen in Amsterdam een halve cultfiguur.

Beeld Twitter

Ajax houdt niet alleen van de gein in het leven, de club was ook een voorloper van de hausse in transfervideo’s anno 2022. Ik zie een druppel met een harde klap in een glas water vallen. Het is akelig donker en het dondert. Noodweer en onheil op komst. Een jongetje kijkt doodsbenauwd omhoog en vraagt zijn vader: ‘What is that?’ Meer geweld in het zwerk doet de familie ineenkrimpen. De horror hangt nu echt vlak boven ze. Dan: een doelpunt. En nog een, in een andere, ditmaal vaalgroene kleur. De schutter suist met opengesperde muil het beeld in. Een vampier in het shirt van Burnley? De angstaanjagende goalgetter is Wout Weghorst, de in Wolfsburg gekochte spits, nu hoofdrolspeler in ‘Jurassic Park’. De video werd door de pers en supporters van Burnley zeer gewaardeerd. Minder goed verging het het filmpje van Everton en de nieuwe trainer Frank Lampard. Sommige belangstellenden op Facebook en Twitter dachten aan een aftershave commercial.

In Schotland zijn ze nog niet zover. Daar werd de van Juventus overgenomen Aaron Ramsey door Glasgow Rangers gepresenteerd op de stoep van het stadion. Aaron houdt de clubsjaal boven zijn hoofd. FC Barcelona en Real Madrid leven ook nog in de middeleeuwen. Na het zetten van hun handtekening hielden Frenkie de Jong en Eden Hazard op het veld een balletje hoog. Sinds Maradona en Di Stefano voltrekt de feestelijke ceremonie zich al zo. Dom gezicht, telkens weer. Zeker als het jongleren niet lukt, zoals bij Sergino Dest, die van Ajax naar FC Barcelona ging en de bal in Camp Nou geen drie keer achter elkaar in de lucht kon houden. Ajax doet het beter: TikTok met humor, in de studio en op het veld.

Overigens, Scherpen was ondanks zijn gevoel voor humor geen succes in Amsterdam. In de zomer van 2021 probeerde hij het bij Brighton, maar keepte er geen minuut. Vorige dinsdag, Deadline Day, werd Kjell een half seizoen verhuurd aan KV Oostende. Een video ontbrak.