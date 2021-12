‘Dat die online kritiek Lotte Vanwezemael zo hard raakt, is niet echt verrassend’

Mijn okselhaar heeft al jaren geen scheermesje meer zien naderen. Op een mooie zomerdag werd ik wakker en vroeg ik me af waarom het daar nu per se kaal moest zijn. Omdat het vies is? Dat is het niet: een schone oksel is een gewassen oksel, harig of niet. Omdat ik het mooi vind? Bwof. Stoppels vind ik op esthetisch vlak nogal tegenvallen, over haar had ik geen mening. Omdat het me zo is aangeleerd, besloot ik. Door mijn aangeboren achterdocht jegens alles wat men me probeert aan te leren of te smeren had ik prompt geen zin meer om me te scheren. Ik werd gewaarschuwd: mensen zouden het vies vinden, ik zou commentaar krijgen, ik zou geen zonnige dag op straat kunnen komen zonder commentaar te krijgen – ‘Kijk, daar loopt een vieze feminist.’ Dat viel behoorlijk mee: als mensen al aanstoot namen aan mijn onderarmse plukjes tabak, durfden ze er niets van te zeggen. Ondertussen wijk ik al zo lang onbekommerd af van de gangbare okselnorm, dat ik nauwelijks nog aan dat haar denk.

Maar ik word natuurlijk niet gevraagd om op te draven in ‘Dancing with the Stars’. Kijkers van dat programma vonden het nodig om nare commentaren te spuien over het nochtans behoorlijk dicht tegen het schoonheidsideaal aanleunende lichaam van Lotte Vanwezemael. Ik kan me zo voorstellen hoeveel walging mijn door een wilde salsazwaai ontblote okseltoefjes zouden opwekken. Door het geval-Vanwezemael worden ernstige denkers nu plots gevraagd diepzinnige dingen over sociale media en schoonheidsnormen te zeggen – veel verder dan vanzelfsprekendheden komen ze niet. Socioloog Rudi Laermans wijt de venijnige commentaren aan het feit dat Vanwezemael een publieke figuur is. Laura Vandenbosch, expert media-effecten, merkt op dat door de sociale media de schoonheidsnormen steeds dwingender worden. (Een kwartier op Instagram leert mij hetzelfde.) Dat dat slecht is voor het zelfbeeld van jonge mensen, jonge vrouwen vooral, mag ook geen verrassing heten. ‘Tegen de impact van sociale media ingaan wordt een bijzonder grote uitdaging,’ concludeert Laermans gelaten.

Lotte Vanwezemael en danspartner Beeld Play4

Doe je zelfbeeld een plezier en gebruik het internet zuinig, zou je kunnen aanraden. Mijn harige oksels en ik zijn erg gelukkig in ons relatief socialemedialuwe leven, we omringen ons vooral met mensen die ons nemen zoals we zijn. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet: de Lotte Vanwezemaels van deze tijd hebben diezelfde sociale media waar ze zoveel kritiek moeten slikken, nodig om hun eenmanszaakjes te doen draaien. Daarnaast zijn de vele complimenten die ze er ook krijgen, een tikje verslavend. Uit haar uitvoerige reactie op de hatelijke berichten spreekt dat het Vanwezemael erg raakt. Ik wil niet te veel verantwoordelijkheid in haar schoenen schuiven, maar was het geen beter signaal geweest om hooghartig te zwijgen? Of te reageren met een kort ‘Wie me niet moet, kan de pot op’? Daar zouden veel jonge, onzekere mensen mee gebaat zijn. Maar om dat uit te dragen moet je het werkelijk geloven. En hoe leer je dat te geloven als zo’n groot deel van je leven draait om het oogsten van virtueel applaus?