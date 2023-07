‘De belangrijkste reden waarom er geen vervroegde verkiezingen komen, is de angst voor de kiezer’

Deze zomervakantie is de Vlaamse regering gestorven. De N-VA en Open VLD kwakten CD&V voor de tweede keer tegen de muur door samen het stikstofdecreet aan het Vlaams Parlement aan te bieden en de regering te negeren. De processie van viceminister-president Hilde Crevits naar Compostela mocht niet baten. De smeekbede van CD&V wordt niet gehoord. Zelfs minister-president Jan Jambon doet geen moeite meer om het dossier op te lossen. Van Vlaamse veerkracht is al lang niets meer te bespeuren: de veer is gebroken. Ongezien voor een minister-president in functie.

Op federaal vlak is de regering-De Croo op sterven na dood. De grote belastinghervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem werd van tafel geveegd. Ook hier werd CD&V niet op haar wenken bediend.

Ondertussen vonden Jan Jambon, Alexander De Croo en Bart De Wever het wel de moeite hun vakantie te onderbreken om Ineos garanties te geven voor ‘Project One’ in de Antwerpse haven. Het is een bewijs dat maar één man de touwtjes in handen heeft in dit land: Bart De Wever. Hij zit aan de knoppen van de politieke machinerie, federaal , regionaal en zelfs lokaal. Hij heeft beloofd CD&V kapot te maken. Hij slaagt erin op alle drie de niveaus.

Politiek is ons land meer dan ooit een mortuarium. Daarom moeten de eerste minister en de ministers-presidenten van de deelregeringen samenzitten om de politieke begrafenis concreet te regelen. De enige reden waarom dat nog niet is gebeurd, is van praktische aard. Vervroegde verkiezingen zouden betekenen dat de kiezer tot drie keer toe naar de stembus moet gaan. Daarnaast is er ook een emotioneel veel belangrijker bezwaar: de angst van de politici voor de kiezer.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke.



