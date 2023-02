De beste columns van Herman Brusselmans over zijn vaderschap: ‘Ik ben nieuwsgierig, nerveus en gelukkig, maar het geluk drukt op mij als een molensteen’

In de categorie ‘wie had een jaar geleden gedacht dat we dát gingen schrijven’: de oorlog in Oekraïne duurt ongenadig voort, XINK speelt vier keer in de AB en Herman Brusselmans is vader geworden van een flinke zoon, Roman. Wie ‘s mans columns in Humo leest - en wie doet dat niet? - wist misschien wel beter dan eender welke vroedvrouw hoe het stond met het gezin-in-aanbouw Brusselmans. James, een fopspeen en een bloemlezing!

‘In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter, die na ampel onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg, want van dr. Gilleman is bekend dat ze zeer meeleeft met haar patiënten. Ik had het over m’n nieuwe roman tegen m’n vriendin, en ze zei: ‘Je moet ermee stoppen. Deze keer wil ik niet dat ons privéleven te grabbel wordt gegooid.’ Omdat haar wil wet is, gooide ik de zeventien bladzijden van ‘Man, vrouw, kind, hond’ in de prullenmand.’

‘Maar goed, waar ik rekening mee houd, is dat ik, tegen m’n voornemens in, de naam van m’n zoon of dochter op m’n onderarm zal laten tatoeëren. Zo’n naam is het waard om eeuwig op het lichaam van de verwekker te prijken. Dus dat wordt ofwel Dolores als het een meisje is, en Cosmo als het een jongen is.’

‘Maar ja, thans is m’n verloofde Lena zwanger van ons eerste zoontje, en een kenmerk van een loft is dat het één grote ruimte is, zonder afgesloten kamers. Kortom, als Morpheus (zoals hij zal heten) geboren is, hebben we geen kinderkamer voor hem. We kunnen hem moeilijk de hele tijd bij ons in de woonkamer laten, en ’s nachts bij ons in de slaapkamer. Zeker als hij wat ouder wordt, zal hij nood hebben aan z’n eigen vier muren. Er zit zodoende niks anders op dan te verhuizen en afscheid te nemen van dit loftje, waarin ik tweeëntwintig jaar van m’n leven heb doorgebracht en dat ik zeer zal missen.’

‘Ik heb weliswaar nog seks met m’n zwangere vriendin, maar niet zo vaak. Zij is bang dat ik met m’n penetrerende penis de ongeboren baby een oog zal uitsteken. Nochtans zouden wij het niet erg vinden om een halfblind kind te krijgen, op voorwaarde dat het voor de rest een superintelligente jongen is die over twintig jaar het winnende doelpunt zal scoren op het WK’

‘De baby is er nog niet, maar de kleertjes zijn er wel al. Binnenkort zal de baby er ook zijn, en ik ben nieuwsgierig, nerveus en gelukkig, maar het geluk drukt op mij als een molensteen. Zei Jezus niet reeds: ‘Verdomme, hoe zit dat hier, komt er nog wat van, wat zullen we nou krijgen, zak toch in de stront, who let the dogs out, geef mij een banaan, zodat ik ’m in m’n reet kan steken.’ Ik heb derhalve veel respect voor Jezus. Mocht Hij niet bestaan hebben, Hij had uitgevonden moeten worden.’