‘De bezoekers van de Kama & Seele-expo struikelden haast over mijn dochter’

Stel: je bent kunstrecensent van beroep, je trekt binnen- en soms buitenland door om galeries en musea te bezoeken en je hebt kinderen op wie je af en toe moet passen. Dan neem je die gewoon mee, denk je argeloos. Zo belandde ik ooit met mijn oudste plusdochter van 18 in een galerie waar een tentoonstelling liep met pril werk van iemand die nu de bekendste video-artiest van dit land is. De kerel was zelf aanwezig, zag mijn knappe plusdochter en begon haar te versieren waar ik bij stond. Ik zag me genoodzaakt het pand meteen te verlaten: naar een recensie kon hij fluiten.

Een andere keer nam ik mijn jongste dochter van 10 mee naar een galerie in Oostende. Aldaar liep een tentoonstelling met werk van Kamagurka en Herr Seele. Dat zal mijn jongste dochter tof vinden, dacht ik weerom argeloos. Ze liep een minuut langs de werken en ging toen op de grond zitten met de boodschap: ‘Ik verveel me. Wanneer gaan we weg?’ Kama en Herr Seele waren ook ter plekke, druk bezig de bezoekers – die haast over mijn dochter struikelden – te entertainen. Toen ik een kort interview verzocht, antwoordden ze glimlachend nee. Met mijn onwillige dochter aan de arm blies ik de aftocht.

Dus nam ik mijn dochters niet mee naar Museum Spelen, een ongewone tentoonstelling die tot 17 september loopt in het Antwerpse M HKA. Ze is gemaakt door 22 scholieren van 9 à 10 jaar. Curator Marc Verstappen, in het dagelijks leven baas van de culturele hotspot De Studio, liet de pagadders door de collectie van het museum struinen en kunstwerken kiezen die er volgens hen werkelijk toe doen.

Zo zie je opvallende werken waarvan je niet vermoedde dat ze in het M HKA-depot zaten. Een ‘broodkruis’ van pistolets, van de veel te weinig bekende René Heyvaert. Een bowlingbaan van Dialogist Kantor waarop je echt kunt bowlen. Een ‘Obelisk’ uit legoblokjes van Luc Deleu (de kinderen kunnen met de blokjes ook een museum ontwerpen, want M HKA krijgt – volgens zij die het willen geloven – ooit een nieuwe behuizing). Een gordijn van Nel Aerts waarachter je je als kind kunt verstoppen. Je kunt zelfs kauwgomballen draaien in de sjiekenbak van Christophe Terlinden, waarboven een tekst van de 9-jarige Akbar prijkt: ‘Kunstwerken aan de muur vind ik niet zo leuk. Ik heb dit gekozen omdat een kunstwerk niet altijd iets moet voorstellen. Dat dat ook eten of drinken mag zijn.’ Het museum hangt vol met zulke teksten van 9- tot 10-jarigen. Dit wordt de drukbezochtste M HKA-tentoonstelling in jaren.

Kleine rechtzetting: in de vorige ‘Kunstbeen’ meldde ik dat er qua beeldende kunst weinig te zien is op het Kunstenfestival Watou. Graag vermeld ik toch de video ‘De koe en de geit’ van Griet Dobbels. Ze bond een camera op de kop van een koe in Watou én op de kop van een geit in Palestina, en liet de dieren twaalf minuten lang het grenslandschap filmen waarin ze graasden. De dieren trokken zich geen moer aan van grenzen.