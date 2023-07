‘De dood van George Alagiah greep me meer aan dan die van Martine Tanghe’

De dood van de Britse nieuwslezer en journalist George Alagiah heeft me meer aangegrepen dan het overlijden van Martine Tanghe, en dat zeg ik nu eens niet om tegendraads te zijn. Tijdens het eerste decennium van deze eeuw heb ik fel gedweept met alles wat uit het Verenigd Koninkrijk kwam: Oasis, Morrissey, Graham Greene, Kingsley Amis, The Libertines, bingedrinken, David Niven… Maar dus ook met voornoemde George Alagiah. Ik was verliefd op een lankmoedige ietwat snobistische zwarte spreadsheettovenaar uit Sheffield, hij las mijn scabreuze verdorven schaamteloze rauwe Engelstalige verhalen en zakte af naar Brugge om me te leren kennen. Schoon ik het hem afried: ‘I’m a skanky minging cow. Gloomy and self-centered. Stark raving bonkers!’ Maar hij kwam toch. Hij had een chique hotelkamer geboekt in de Wijngaardstraat. We rookten wiet en spraken over Martina Hingis. Hij zei: ‘Je hebt niet gelogen over je uiterlijk.’ We bedreven de liefde, het was maar minnetjes. Drie dagen later namen we afscheid en ik was verlost van mijn devotie voor het Verenigd Koninkrijk, maar ik ben altijd trouw gebleven aan George Alagiah.

Humo interviewde mij over de culturele bagage waarmee ik 18-jarigen zou willen opzadelen: Black Sabbath, Man Ray, Dostojevski en Woody Allen. Maar vooral: zoek het zelf maar uit! Het zijn verwarrende tijden voor jonge mensen, ze moeten kiezen tussen klimaatactivisme, delinquentie, automutilatie, promiscuïteit, dadaïsme en escapisme. Escapisme is het verleidelijkst. Ik heb geen abonnement meer op het escapistische Netflix. Ik lees veel, momenteel Simon Carmiggelt. Het was mijn mollige hitsige frivole uitgever Sam De Graeve die zei: ‘Je moet ‘Oude mensen’ lezen.’ Carmiggelt gebruikt geregeld het prachtige vileine bijna uitgestorven adjectief ‘gramstorig’.

Ik heb weinig gemeen met Carmiggelt, maar des te meer met Klaus Kinski, vooral waanzin en gramstorigheid. In Lumière vertonen ze momenteel alle films van Werner Herzog, maar ik ben te depressief om mezelf naar de cinema te slepen. Meestal kruip ik in bed om 19 uur, dankbaar voor de vergetelheid. Om 21 uur word ik wakker en ruim ik de stront op van mijn behaarde naakthond Zohra, daarna beantwoord ik mails van gestoorde fans. Petra zendt me foto’s van kreupele duiven en video’s van adembenemende verbijsterende Sepultura-concerten, Tijs schrijft op barokke pocherige wijze over zijn luxueuze onorthodoxe ontwenningskuren in gecommercialiseerde Indianenreservaten in South Dakota, Herwig filmt zichzelf terwijl hij copulerende hyena’s in mystieke knotwilgen kerft en Pascal wil ‘gewoon’ een protserige fermette, een bolhoed, een strijkijzerpion en een dozijn porseleinen nevelpanters voor me kopen.

Maar de meeste fans willen natuurlijk dat ik hun mediocre warrige gemakzuchtige schrijfsels lees. Nee. Ik lees zelfs de schrijfsels van mijn veelgeplaagde moeder niet, wat haar bedroeft. Mijn moeder leest mij ook niet. In de wachtzaal van haar slaaphygiënegoeroe leest ze soms Bernard Malamud, maar meestal masturbeert ze dromerig met een rode Duplobrandweerman die een Duplokat uit een Duploboom redt.

Wat zeker niet mag ontbreken in de culturele rolkoffer van 18-jarige desperado’s: Steely Dan, ‘Dogville’, ‘On the Waterfront’, Randy Newman, ‘Jules et Jim’, ‘Le Mépris’, P.G. Wodehouse, ‘Rush’, Marillion, De Kinderacademie, Jan Hanlo, Iron Maiden en François Villon. Maar opnieuw: 18-jarigen moeten de culturele aanbevelingen van een zwartgallige nukkige verschrompelde gefrustreerde baldadige geniale gemene versleten 45-jarige polemist vooral aan hun laars lappen.

Een drietal eeuwen geleden was ik 18, mijn grootmoeder zei: ‘Je moet Selma Lagerlöf en Lautréamont lezen.’ Selma was me te christelijk en te langdradig, maar de Comte de Lautréamont wist me te bekoren. ‘De zangen van Maldoror’ is zijn meesterwerk: ‘O onbegrijpelijke pederasten, niet ik zal u beleedigingen toeslingeren omdat gij zoo diep zijt gezonken; niet ik zal verachting komen uitstorten over uw trechtervormige anus. Het is reeds genoeg dat de schandelijke, en bijna ongeneeselijke ziekten, die u gestadig kwellen, onfeilbaar hun kastijding met zich medebrengen.’

De voormalige vrachtwagenchauffeur komt eindelijk nog eens op bezoek. We spreken over de plaat ‘The Who Sell Out’. Hij kan The Who amper verdragen, behalve tijdens de intro van ‘CSI: Miami’. Na het matte stroeve vijandige gesprek pijp ik de tedere ex-trucker plichtsbewust en zonder animo. Daarna trakteer ik mezelf op een ijsje om de slechte smaak van zijn gramstorige zaad kwijt te raken. Ik hou van ijssalon Da Vinci en ijssalon Da Vinci houdt van mij. De platte blikkerige schetterende zielloze muziek van Shakira neem ik er noodgedwongen bij.