De galeries gaan weer open!

Marc Ruyters ontmaskert tweewekelijks valse pretenties in de media en de cultuur.

Het nieuwe galerieseizoen komt eraan. In een kleine honderd artistieke etablissementen kunt u weer nieuw werk zien van talloze -kersverse kunstenaars. De onwetendheid is groot: de beste galeriehouders zijn haaien, die hen op de open atelierdagen in de academies opsporen en verleiden met een eerste solotentoonstelling mét bijbehorende publicatie. Talloos zijn de nieuwe sensaties die een paginagroot verslag plus interview krijgen in de zogenaamde kwaliteitskranten, want die eerste expo is al op de openingsdag uitverkocht. Niemand weet dat de diehard collectioneurs snel een werkje kopen – het is nog spotgoedkoop – en dan afwachten wie het witte konijn is.

De flessen cava, rode en witte wijn van deplorabele -kwaliteit worden de volgende weekends ontkurkt, want op de -eerste vernissages loopt het storm. Jarenlang bezocht ik galeries in binnen- en buitenland. Ze kenden me dan ook, de galeriehouders. In het begin van mijn carrière -waren er veel vrouwen bij, echtgenotes van -diamantairs, chirurgen, succesvolle vastgoedlui enzovoort, die zich thuis stierlijk verveelden en dan maar een galerie openden. Steevast werd ik verwelkomd met een glas -slechte wijn (wie mij mettertijd beter kende, bood me een whisky aan) en polsten ze of ik iets zou schrijven.

Maar de klad kwam erin. Wist u dat er in Aalst ooit vier goede galeries waren? Allemaal weg. In heel Wallonië: nog geen vijf galeries. De Gentse scene: schier helemaal weggevaagd. Knokke: vooral interieurkunst voor salon en schapraai. Alleen Antwerpen en Brussel bleven overeind. Maar ook daar is het vet van de soep.

En toch was het soms spannend, zoals op die middag toen ik een niet nader te noemen galerie bezocht, waarvan de uitbater stomdronken achter zijn bureau te slapen lag. In zijn ruimte speelde een video van het Britse kunstenaarsduo Jake en Dinos Chapman, waarop een blote vrouw te zien was die haar vagina penetreerde met het kunsthoofd van een man, wiens Pinokkio-neus de vorm van een forse penis had. Voor het scherm zaten wel tien hijgerige pubers, één van hen had wellicht de buurt opgetrommeld.

Ik reed in die jaren 80 en 90 het hele land af, dat kon toen nog. Maar ook het buitenland beminde ik: -Parijs, Londen, de Chelsea--buurt in New York en andere exotische plekken. Zo vertoefde ik jaren geleden in -Tokio, waar ik één en ander leerde, onder meer dat galeries niet altijd op de benedenverdieping gevestigd zijn.

Eigenlijk is er maar één toffe galeriehouder in België: Adriaan Raem-donck van De Zwarte Panter in Antwerpen. Hij wordt 78 en zijn galerie bestaat 54 jaar, ze is de oudste van het land. Hij ontvangt me, gekleed in de fijnste en kleurigste kostuums, altijd op toffe, humanistische wijze en biedt me steevast een borrel aan. De meeste anderen zijn slecht geklede azijnpissers, opportunisten, klagers en zagers.