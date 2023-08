‘De herverkiezing van Trump zou een grote ramp zijn’

Lezer Michel Schoep neemt het op voor Donald Trump in zijn lezersbrief in Humo 4328. Hij vraagt of de herverkiezing van Trump een veel grotere ramp zou zijn dan een tweede ambtstermijn voor Joe Biden.

Weet de schrijver wel dat we te maken hebben met een bewezen leugenaar die geprobeerd heeft de democratie omver te gooien omdat hij niet tegen zijn verlies kan? Een kerel die na de geboorte van zijn kind liever het bed deelde met een pornoster? Om te zwijgen over de talloze aanklachten wegens seksueel misbruik en zelfverrijking? Iemand die plat op de buik gaat voor Vladimir Poetin? Hij heeft milieuwetten afgeschaft en de invoering van een betaalbare gezondheidszorg tegengehouden. Dus ja, het zou een veel grotere ramp zijn.

George Kanakaris, Maasmechelen.

