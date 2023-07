De Humo-lezers zijn het beu: ‘De VRT zou een beter voorbeeld moeten zijn’

De goede moraal van de wielrenners



Ik sluit me volledig aan bij de brief van Jean-Pierre Caluwé (‘Beste nieuwslezers, doe normaal alstublieft', Humo 4325). Ik erger mij vaak blauw aan de verslaggevers bij het wielerwedstrijden steevast hebben over renners die een goede moraal hebben. Ik heb daarover contact opgenomen met de VRT en kreeg als antwoord ‘dat het gebruik van moraal al een hele tijd ingeburgerd is bij de wielerverslaggeving en dat het foutieve gebruik van het woord dan ook geen enkel probleem vormde. Einde discussie! Lucas Proost, via mail.

‘We kunnen toch onze eigen versie van het Nederlands ontwikkelen?’

Ik snap heel die heisa over onze taal niet. Wij wonen in Vlaanderen, niet in Nederland. Dus waarom zouden we 100 procent correct volgens de regels van het Algemeen Nederlands moeten schrijven en praten. We kunnen toch onze eigen versie van het Nederlands ontwikkelen, het Algemeen Vlaams? Onze zinsbouw, stijlvormen en uitspraak kunnen dan gerust verschillen van het Algemeen Nederlands. En als we dan ook nog eens alles opschrijven in Het Groot Woordenboek der Vlaamse Taal, is dat formeel geregeld. Guido Van Haevermaet, Brejos de Azeitão, Portugal.

‘Waar is de taalbewaker?’

Aan lezers Jean-Pierre Caluwé en Werner V. in Humo 4325: neen, jullie zijn niet de enigen die zich rot ergeren aan het slonzige taalgebruik van alsmaar meer mensen op radio en tv. Wij wachten al jaren tevergeefs tot de taalbewaker van de VRT (die was er toch ooit?) eens op zijn/haar strepen gaat staan. Marc David, Antwerpen.

‘De 65-jarigen moeten wel met pensioen’

Ik ben het volledig eens met lezer Werner V. in Humo 4325 (‘Een VRT-radioprogramma van een uur duurt eigenlijk maar een halfuur’). De taal die sommige nieuwslezers hanteren, is ronduit schandalig en een regelrechte aanslag op onze Nederlandse taal. Wat mij nog het meest stoort, is het taalgebruik van het nieuwe sportanker Tess Elst. Ik kan met de beste wil niet aanhoren hoe zij met haar rollende r het sportgebeuren verslaat. Daar is werkelijk geen jota van te begrijpen. De 65-jarigen moeten wel met pensioen, begrijpe wie kan. Ria, Beveren.

Veelvuldige taalfouten

Ik ben het volmondig eens met het commentaar van Jean-Pierre Caluwé en de daaropvolgende reactie van Werner V., beide in Humo 4325, over het schabouwelijke Nederlands dat tegenwoordig op de VRT, zowel op tv als op Radio 1 gehanteerd wordt. Ze hebben het terecht over tussentaal en de daarbij horende intonatie en Aantwaarpse klanken. Wat mij echter nog meer stoort, zijn de veelvuldige taalfouten op het vlak van grammatica, spelling en woordenschat. Alle werkwoorden eindigend op slaan worden acht op de tien keer verkeerd vervoegd (‘De tennisster werd door haar trainer ontslaan, ook al kon ze goed opslagen’). Het woord ‘te’ in combinatie met een infinitief hoeft blijkbaar ook niet meer: ‘Ik ben vergeten het advies hierover (te) lezen.’ Ik ben zelf geen taalpurist, maar de openbare omroep zou een beter voorbeeld kunnen en moeten zijn voor onze jeugd. Sedert het heengaan van de alom geliefde Martine Tanghe is het taalniveau op de VRT met 80 procent gedaald. Frank Casaert, Balen.

