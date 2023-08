Lezer Michel Schoep vraagt zich af of een tweede ambtstermijn van Donald Trump veel erger zou zijn dan een tweede ambtstermijn van Joe Biden. Daar is maar één antwoord op te geven: een tweede ambtstermijn van Donald Trump zou een nationale en een internationale catastrofe zijn.

President Joe Biden doet er alles aan om de VS er weer bovenop te helpen na de catastrofale doortocht van zijn illustere voorganger. Biden heeft zwaar geïnvesteerd in onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, infrastructuur en gezondheidszorg. Hij heeft de verstoorde relaties met zijn internationale partners hersteld, de klimaatakkoorden van Parijs geïmplementeerd en rust gebracht in het land. Eén van zijn eerste verwezenlijkingen was het aanpakken van de pandemie. Iedereen die deze legislatuur objectief analyseert kan alleen maar vaststellen dat Joe Biden uitstekend werk heeft geleverd.

Over Donald Trump ga ik kort zijn. Hij is een dwangmatige leugenaar, een megalomane machtswellusteling, een schurk, een seksist, racist, fascist, narcist, een opstandeling en een bedrieger. Hij wil de Amerikaanse democratie en de rechtsstaat omverwerpen en van de VS een autocratie maken en alles afbreken wat zijn voorgangers hebben opgebouwd. De keuze tussen Biden en Trump is de keuze tussen vooruitgang of waanzin en chaos.

Guy Bervoets, Koersel.

