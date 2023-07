‘De medische aanpak in de Tour is niet uniek’

Telkens als er ongevallen gebeuren in de Tour, hebben de commentatoren terecht lof voor de inzet van de medische diensten. Ze scheppen echter het beeld dat de Tour een uniek voorbeeld zou zijn.

Ik ga geregeld mee als verpleegkundige in wielerwedstrijden in België. Organisatoren als Flanders Classics vervullen een voortrekkersrol in de uitbouw van de medische omkadering in hun wedstrijden.

Een coördinator neemt alle voorbereidingen op zich (afspraken met ambulancediensten, contact met de spoeddiensten en de FOD, organiseren van briefings, opstellen van het draaiboek, enzovoort).

Altijd begeleiden minstens drie artsen, onder wie een anaesthesist-spoedarts, de wedstrijden, vergezeld van verpleegkundigen. Telkens wordt een Chief Medical Officer aangeduid die de operationele leiding heeft.

Niet alleen in de Tour is er aandacht voor de medische aanpak, maar ook in ons land.

C.Mathieu, Antwerpen.

