‘De mensheid kan zich niet blijven vermenigvuldigen’

Met verbazing las ik de brief van lezer Ronald Verheyen in Open Venster over het klimaat. Hij vergat bewust of onbewust één van de grootste problemen voor de dramatische klimaatverandering. Hij spreekt over het Rapport van Rome, dat stelde er grenzen aan de groei zijn, maar wat er ook in staat, is dat de mensheid niet kan blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen. Hij verwijst naar David Attenborough, die er eveneens op aandringt dat de bevolkingsgroei gestopt moet worden. Er zijn niet genoeg grondstoffen om de groei bij te houden.

Voorts is hij zeer enthousiast over Tanzania, maar daar telt een gezin gemiddeld vijf kinderen. Men doet aan ontbossing om gewassen te kunnen telen en de bevolking te kunnen voeden. Is Tanzania zo geweldig bezig? Ik dacht het niet.

Peter Liesse, Koningshooikt.

