‘De niet-actieven moeten opdraaien voor de loonshift van de N-VA’

In Humo 4330 zegt Bart De Wever dat hij de laagste lonen wil optrekken, om het verschil met de uitkeringen van de niet-actieven groter te maken. Maar er is ook nog de loonnorm, waarvan De Wever de grootste verdediger is. Er is tot eind 2024 geen opslag mogelijk boven op de index.

Een eventuele verhoging van de laagste lonen wil De Wever financieren door de uitkeringen van de niet-actieven te verlagen. Met andere woorden, de zieken, de gehandicapten en de gepensioneerden moeten opdraaien voor die loonshift. De werkgevers gaan zoals gewoonlijk vrijuit in dat neoliberale plan.

Hij vindt dat de afwezigheid van Sihame El Kaouakibi in het Vlaams Parlement niet door de beugel kan, ook al heeft ze een ziektebriefje. Maar zelf is hij er ook langdurig afwezig, zonder doktersbriefje en met behoud van zijn parlementaire wedde.

Dirk Berx, Hasselt.

