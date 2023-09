‘De oudste Belgische harmonie bestond al vóór 1831, beste Arnout Hauben’

In de eerste aflevering van ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’, de nieuwe reeks van reportagemaker Arnout Hauben op VRT 1, werd beweerd dat de oudste Belgische harmonie in 1831 is opgericht. Dat klopt niet!

In Geel werd in 1810 de Sociëteit van Harmonie opgericht. In 1856 werd ze opgesplitst in de Koninklijke Liberale Harmonie en de Koninklijke Katholieke Harmonie. In 2008 smolten beide verenigingen, na moeilijke discussies, weer samen tot de Centrumharmonie Geel.

De Centrumharmonie is nu een bloeiende vereniging met ongeveer 180 muzikanten. Dit jaar werd ze wereldkampioen in de tweede divisie van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, boven deelnemers uit de Verenigde Staten, Japan, noem maar op.

Maar volgens de makers van ‘Interview met de geschiedenis’ bestaat de Centrumharmonie dus niet. Hopelijk lezen ze Humo, en is dat bij dezen rechtgezet.

Fernand ’S Jegers, Geel

