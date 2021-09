De ultieme ‘Cornelius Bracke’-bijbel is uit: lees hier een alvast enkele columns

Guido Van Meir, de geestelijke vader van Cornelius Bracke, stelde een soortement ‘Het wordt te veel voor Corneel’-bijbel samen. Hij selecteerde een bloemlezing uit de 669 tragikomische stukjes waarin de eeuwig bejaarde, steevast van vlinderdas en witte ­zomerpet voorziene dorpsfiguur zijn lezers van 1984 tot 2011 had weten te onderhouden. Hieronder kunt u enkele uittreksels lezen.

‘U pitst toch ook in de poep’: ‘Mijn hele leven heb ik voetstoots aangenomen dat het olijk in de poep pitsen van een jarig gezinslid een gangbaar volksgebruik was in Vlaanderen – of alleszins in het dorp waar ik opgroeide – maar sinds kort moet ik de beangstigende mogelijkheid onder ogen zien dat dit jolige ritueel alleen bij ons thuis in zwang was.’ (...)

‘Dit noem ik geen grap meer’: ‘Onder de titel ‘Folkloristisch stelen mag’ rangschikken zich volgende feiten: ‘Als het kermis is in Zichen-Zussen-Bolder, dan wordt een haan gestolen. Zat gevoerd en gedood komt die in een mand te hangen. Geblinddoekte meisjes proberen hem dan de kop uit te rukken. Dat gaat daar zo al jaren, daar kraait geen haan naar.’ (...)

‘Ach moederlief, toe strip niet meer!’: (Op de wijze van ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’, met dank aan Johnny Hoes) ’n Vader zit stil bij de buis / Aan ’t raam staat verdrietig zijn kind / Want nog steeds is moeder niet thuis / Omdat zij teevee-roem bemint / Dan rent plots ’t kind door de stee / Het hoort in een kroeg moeders stem / Big Brother vangt aan op teevee / Het vraagt dan met bevende stem: / Ah moederlief, toe strip niet meer (...)

‘Oost west thuis best met een enkelband’: Via deze weg wil ik alle belangstellenden voor eens en voor altijd kond doen dat mijn echtgenote Betty en ik dit jaar niet op reis zijn geweest. Wij hebben de vakantie thuis doorgebracht, en dit door toedoen van Mauriske Frisko – geboren Duytschaever – die naast zijn ronde als ijsventer ook bedrijvig is als ronselaar voor een huwelijksbureau en sinds kort ook, zoals meteen zal blijken, als emissiejager. (...)