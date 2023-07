‘De VDAB kan niets tegen misbruik ondernemen zonder bewijzen’

Elk jaar lees ik met veel plezier ‘Tussen Hemel en Hel’, maar in Humo 4323 heb ik mij toch geërgerd aan de uitspraken van Dominique Persoone. Hij ergert zich aan een werkloze die 25 jaar uitkeringen viert of eentje die erin slaagt om in Zuid-Amerika een café-restaurant uit te baten op kosten van onze samenleving.

Ook ik heb daar geen greintje respect voor en erger mij daar mateloos aan. Ik heb jaren bij de VDAB gewerkt en de keren dat we dergelijke verhalen mochten horen, zijn niet te tellen. Maar waarom wordt er telkens met de vinger naar de VDAB gewezen, die die personen moet bestraffen? De VDAB kan niets ondernemen zonder alles te staven met bewijzen.

Dus, meneer Persoone, meld die wantoestanden aan de VDAB, met de namen van die werklozen, zodat er paal en perk gesteld kan worden aan dergelijke praktijken. Anders zwijgt u beter, want mijn collega’s zijn weer de pispaal.

Bea, Rekkem.

