‘De Vlaamse Canon is het meest overbodige, nutteloze en krachteloze dat de hele Vlaamse Beweging sinds 1830 heeft voortgebracht’

Marc Ruyters ontmaskert tweewekelijks valse pretenties in de media en de cultuur.

Mooie reeks in Humo was dat, over de culturele bagage-rage. Wat moet je horen, lezen en zien op je 18de? De meeste geïnterviewden legden de nadruk op lezen, lezen en nog eens lezen. Even de proef op de som nemen. Toen ik 18 was en nog bij mijn ouders woonde, had ik een boekenrekje op m’n kamer van minder dan 1 meter breed, slechts half gevuld met boeken. ‘De Witte’ van Ernest Claes, ‘Justine’ van Markies de Sade (om te masturberen), enkele exemplaren uit de Winnetou en Old Shatterhand-reeks van Karl May en ‘La peste’ van Albert Camus, omdat we dat op school moesten lezen. Voor de rest groeide ik schier cultuurloos op.

Intussen zijn we een halve eeuw en een hondenleven verder. Omdat mijn eega en ik binnenkort verhuizen, zijn we al een tijdje aan het rommelen. Tot mijn verbijstering bleken we meer dan 40 lopende meter aan boeken te hebben, waarvan – uit hoofde van mijn beroep – zo’n 20 meter kunstboeken. Na een zware selectie konden we die 40 meter tot een goeie 30 herleiden. Bleven onder meer over: 50 centimeter over het oeuvre van Luc Tuymans, 40 centimeter Panamarenko en Jan Vanriet, 34 centimeter Jan De Cock, 33 centimeter Jan Fabre, 30 centimeter Berlinde De Bruyckere en Anne-Mie Van Kerckhoven, enzovoort. Bizar: je zou denken dat die kunstenaars daar blij mee zijn, maar bijvoorbeeld Tuymans en Fabre zijn om uiteenlopende redenen kwaad op mij. Overigens staat het aantal centimeters niet garant voor kwaliteit. Ik heb maar 10 centimeter Walter Swennen, maar wat een straffe schilder.

Hoe kom ik aan zoveel kunstboeken? Kopen doe ik ze zelden of nooit, ik krijg ze gewoon. Dat komt zo: bij elke scheet die een kunstenaar, galeriehouder of museumdirecteur laat, hoort een boek, vinden ze. Dat laten ze schrijven door mensen zoals ik. Meestal onbetaald, of in ruil voor een schamel kunstwerkje. Zo bezit ik nu niet alleen een kleine kunstcollectie: in bijna 2 van de 30 lopende meter boeken sta ik zelf als auteur of coauteur.

Gelukkig verzamel ik niet alleen kunstboeken, maar kopen mijn vrouw en ik ook romans, novellen en dies meer. Hugo Claus: 29 centimeter, Gabriel García Márquez: 25 centimeter, evenveel als Tom Lanoye. Kristien Hemmerechts: 20 centimeter (de schuld van mijn vrouw), het oeuvre van J.M.H. Berckmans, Margot Vanderstraeten en Herman Portocarero (tiens, hoe zou het met Herman Portocarero zijn?).

En zo beantwoord ik als ex-18-jarige perfect aan de normen van de culturele bagage-rage ofte de Humo-canon. Sommige, minder getalenteerde lezers vinden mij wellicht een snobistisch, hautain en elitair zwijn, met zoveel overbodige boeken. Maar telkens als ik een exemplaar ter hand neem, word ik overspoeld door weemoedige herinneringen aan kunst, cultuurbedrog en subsidieslurpers. En denk ik aan die andere, kromme Vlaamse Canon, waarover zoveel te doen is geweest. Mijn gedacht? De Vlaamse Canon is het meest overbodige, nutteloze en krachteloze dat de hele Vlaamse Beweging sinds 1830 heeft voortgebracht. Waarom? Ik heb er niet aan meegeschreven.