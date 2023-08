‘De wegwerpbetaalkaart op festivals is een erg vervuilende vorm van diefstal’

Aan festivals en stadionoptredens hangt een stevig prijskaartje. Dat weet je voor je vertrekt. Het publiek bestaat doorgaans vooral uit werkende mensen die ouder dan 30 zijn, en jongeren die tijdens hun vakantie de handen uit de mouwen steken (of ouders hebben die willen en kunnen sponsoren).

Over de prijzen van tickets, drank en catering ga ik hier niet al te ver uitweiden; de verkoopcijfers geven aan dat er nog steeds een ruim publiek bestaat dat probleemloos de portemonnee opentrekt voor één of meerdere dagen muzikaal vertier. Hoe decadent het ook mag klinken, de wetten van de vrije markt zullen beslissen waar de grens ligt van wat een mens wil neertellen voor een ticket, 25 centiliter pils en een kartonnen bakje met een tiental frietjes.

Er duikt echter wel een nieuw fenomeen op waarbij mij het perverse gevoel bekruipt dat ik écht word bestolen. Dit jaar werd ik zowel op TW Classic, bij Rammstein als de Lokerse Feesten geconfronteerd met de wegwerpbetaalkaart.

De cashless systemen die gekoppeld zijn aan een unieke QR-code (want meer is het niet), vormen een betaalmonopolie dat afgedwongen wordt in tijd en plaats. Er is geen enkele meerwaarde aan verbonden voor de gebruiker. Integendeel zelfs, heel vaak komt er nog een extra aanschuifbeurt aan te pas om de inwisselbare bekers terug op je tijdelijke rekening te krijgen.

Zelfs de beste wiskundige die nog de moed vindt om een allerlaatste beker in te ruilen in de drukte na de laatste noten, komt altijd bedrogen uit. Het tegoed op je kaart wordt immers enkel teruggestort bij betaling van een vaste kost die meestal tussen de waarde van één of een halve consumptie schommelt. In werkelijke waarde kan dat billijk lijken, procentueel bekeken is dat een woekertarief.

Bovendien wordt de periode waarin je een terugbetaling na het concert kan aanvragen, heel beperkt gehouden. Alles in de hoop om zoveel mogelijk restwaarde binnen te harken. De verzamelde winst op al die vergeten en afgedwongen ‘kleintjes’ moet gigantisch zijn. Organisatoren en de aanbieders van de systemen verdelen het geld en honderdduizenden betaalkaarten zijn na afloop rijp voor de plastic afvalberg. Tot op heden heb ik nog geen enkel valabel argument gehoord dat die vervuilende vorm van diefstal geloofwaardig maakt.

Tijdens het optreden van Bruce Springsteen in de Amsterdam Arena (mei ’23) gaven ze een masterclass over hoe het wel kan. Bij het binnenkomen ontvang je een jeton voor een eerste inwisselbare beker die je bij ieder drankpunt, tijdens het bestellen van een nieuw rondje, kunt inwisselen. Tegelijk kun je werkelijk overal betalen met je eigen bankkaart of bankapp. Het maakt je drankje of hamburger niet goedkoper, maar het systeem is wél transparant, er is geen greenwashing, er wordt geen massa harde plastic weggegooid én er is vooral veel minder gedoe voor de gebruiker. Wat mij betreft mag dat nieuwe fenomeen dan ook zo snel mogelijk wettelijk aan banden worden gelegd.

Dimitri Verbelen, Lede.

