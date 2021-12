Delphine Lecompte: ‘Beste Chris Janssens, u kunt een trots boegbeeld worden van de onderdrukte Vlaamse homoseksuelen’

Beste Chris Janssens,

Net als vele Vlamingen ervaarde ik een wonderlijke bonte psychotische mengeling van emoties toen ik afgelopen zaterdag vernam dat u uit de kast bent gekomen.

U bent, op uw 44ste, eindelijk een fiere uitgesproken smetteloze homoseksuele man geworden.

Mijn emoties: eerst en vooral was ik verrast, nee, verbijsterd, daarna ontroerd door uw fabelachtige moed en ontwapenende eerlijkheid, en toen werd ik bang voor u…

Uw extreemrechtse partijgenoten hebben hun aversie tegen homoseksuelen en tegen de LGBT+-beweging in het algemeen nooit onder stoelen of banken gestoken.

Maar vandaag ben ik vooral kwaad op u.

Kwaad omdat u zegt dat u geen politiek strijdpunt zal maken van uw homoseksualiteit.

Uw gewelddadige racistische seksistische fascistoïde partij, Vlaams Belang, maakt al jaren net wel een strijdpunt van homoseksualiteit.

Uw verwerpelijke fascistoïde trawanten roepen sinds jaar en dag (ongestraft, ze worden nooit uit de partij gezet) dat homoseksuelen abnormaal en afwijkend zijn, walgelijk zijn, een doorn in het oog zijn van het doorsnee traditionele Vlaamse gezin.

Zelfs ex-premier Elio Di Rupo werd uitgelachen vanwege zijn geaardheid.

En Petra De Sutter werd vernederd en ontmenselijkt en bestempeld als diabolisch boegbeeld van het decadente cultuurmarxisme door Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes.

Uw partij tolereert geen enkele afwijking van de norm.

Maar wat is de norm?

In de ogen van uw afgrijselijke, ultraconservatie, enggeestige, racistische, misogyne, homofobe, haatzaaiende partij is de norm nog steeds: witte (bij voorkeur onderdanige, gedienstige) vrouw en witte hardwerkende man, met twee kinderen en een Mechelse herdershond.

Woning: een zielloze steriele bungalow of fermette.

De zoon wordt aangemoedigd om een diploma rechten te behalen of (als hij wat minder scherp is) aan de slag te gaan als installateur van boilers en condensatieketels.

De dochter wordt toegejuicht wanneer ze haar verloving met een verwaande blaaschirurg of narcistische makelaar aankondigt.

Een deeltijdse job in de plaatselijke troosteloze superette mag, zolang ze maar niet naast haar schoenen begint te lopen.

Bestaan zulke gezinnen nog?

Nee.

Godzijdank niet.

Ja, ergens in Kortemark en Kortessem (en alle gehuchten daartussen) vegeteren nog enkele ellendige lamlendige benepen stoffige zieltogende traditionele Vlaamse gezinnen die kraaien dat vroeger alles beter was: geen vreemdelingen, geen homoseksuelen, geen Koran, geen halal, geen pluimen, geen parades, geen feesten, geen couscous, geen vrouwelijke neurologen, geen genderneutrale toilethokjes en geen aparte zwemtijden voor moslima’s.

Geen roetpieten maar knechten en slaven en n*g*rs, geen Suikerfeest en ramadan maar carnaval en vastentijd, geen Fikry El Azzouzi maar Felix Timmermans, geen Jennifer Heylen maar tante Terry, geen hot yoga maar vendelgezwaai, en shampooreclames met alleen maar saaie blonde arische mensen zonder krullen en zonder sproeten, en zonder zweem van exotisme of avontuurlijkheid.

Ik ben één van die zweverige sentimentele wereldvreemde linkse sukkels die het multiculturalisme omarmt en een verrijking vindt voor de maatschappij.

De wrede corrosieve polariserende ophitsende propaganda van Vlaams Belang vind ik veel gevaarlijker en onheilspellender dan een hier en daar opduikende synagoge of moskee waar hoffelijke discrete serene mensen hun geloof willen belijden.

Er is gelukkig veel veranderd, en ik ben zeker niet de enige die het multiculturalisme een geschenk en een balsem vindt.

En dat de diversiteit die in onze maatschappij al jaren een onomkeerbaar feit is eindelijk haar weg heeft gevonden naar populaire en commerciële televisieprogramma’s (zoals ‘De slimste mens’) is hartverwarmend en kan alleen maar toegejuicht worden.

Maar er is nog werk aan de winkel: één blik op Twitter en men komt weer met beide voeten op de grond: racisme en homofobie tieren welig, en in 2024 staat Vlaanderen (volgens de peilingen) een nieuwe Zwarte Zondag te wachten.

Zoveel is er dus niet veranderd.

Wat zeker niet is veranderd is de haat die velen nog voelen ten opzichte van alles wat vreemd en grillig en anders is.

De achterdocht ten opzichte van de allochtone medemens, maar ook de afkeer van homoseksualiteit (en breder: de LGBT+-beweging).

Die afkeer wordt oogluikend toegelaten, zowel op sociale media als in voetbalstadions.

Het geweld tegen mannen vanwege hun homoseksuele geaardheid is nog steeds schering en inslag, ook hier in Vlaanderen.

Nog niet zo lang geleden werd de 42-jarige David Polfliet in een park in Beveren in de val gelokt door zelfverklaarde ‘pedojagers’.

Hij werd gefolterd en vermoord.

U, Chris Janssens, kunt natuurlijk blijven beweren en schreeuwen dat homofobie enkel voorkomt bij allochtone moslimjongeren, dat het enkel Noord-Afrikaanse boefjes en Tunesische zakkenrollers zijn die het gemunt hebben op homoseksuelen, dat de islam de enige religie is die antipathie tegen homoseksuelen aanwakkert.

Maar dat is je reinste onzin.

Homofobie zit verweven in elke georganiseerde religie/cultus/gilde/hobbyclub.

Homofobie is helaas van bijna iedereen.

Het woord ‘homo’ blijft een favoriet scheldwoord van: korfbalspelers, anesthesisten, buiksprekers, laminaatverkopers, boomchirurgen, luchtballonvaarders, hondenkapsters, leerkrachten aardrijkskunde, trompettisten, poolreizigers, enzovoort…

Homofobie is katholiek. Het is hypocriet. Het is slinks. Het is calvinistisch.

Het is hoorbaar bij de bakker en de visboer, aan de toog van herberg De Wellustige Miereneter, op de dijk van Koksijde, in elke Oost-Vlaamse kolveniersvereniging, in de hondenschool van Geel.

Het is wijdverbreid. Het is een Hongaars probleem. Het is een Russisch probleem.

Het is universeel. Het is van alle tijden.

Het is problematisch, het is toxisch, het is schrijnend.

Het is boosaardig, maar het wordt vaak met de kneuterige kleinburgerlijke angstige versmachtende mantel der liefde bedekt.

En het is vooral een probleem van extreemrechts.

Wat ook logisch is: extreemrechts wil alles wat niet in zijn kraam past in de kiem smoren.

Flamboyante homoseksuelen passen niet in hun kraam.

Ingetogen homoseksuelen passen evenmin in hun kraam.

U, Chris Janssens, bent (voorlopig, het is nog vroeg) een ingetogen kraaknette homoseksuele man.

Dat mag, natuurlijk.

Een homoseksuele man mag onopvallend, braaf en kleurloos zijn.

Een homoseksuele man mag alles zijn: intellectueel, schreeuwerig, gebronzeerd, bedeesd, pervers, rechtschapen, vals, ambigue, kwaadsprekend, nobel, klef, geil, speels, slordig, morsig, ernstig, gulzig, onstuimig, genereus, ascetisch, sportief, aanstellerig, vadsig, arrogant, eenzelvig, onvoorspelbaar, hoffelijk, dik, anorectisch, progressief, ouderwets…

Maar mag een homoseksuele man lid zijn van een extreemrechtse partij, Chris Janssens?

Sorry, maar nee: dat is schizofreen en scheef en immoreel en onscrupuleus en onmogelijk vol te houden.

Ik benijd u niet.

U hebt geen vrienden. Toch alleszins niet in Vlaams Belang.

Uw partijgenoten vinden uw seksualiteit abnormaal en ranzig en afwijkend en zelfs misdadig.

Een doorn in het oog van de schone pure zuivere deugdzame schijnheilige westerse waarden.

U zegt dat uw seksualiteit privé is, maar hoe rijm je dat met de akelige homofobie waar uw partij zo’n patent op heeft?

Onze seksualiteit is helemaal niet zo privé als we wel denken.

Ik hoop dat u uw seksualiteit voluit kunt vieren.

Hoe uitbundig die viering verloopt, hoeveel (al dan niet) sadistische zadelmakers en Montenegrijnse messenslijpers en Algerijnse kooivechters aan de viering zullen deelnemen, en of er zwepen en wasknijpers en margarine van het huismerk van de Carrefour aan te pas zullen komen… Dat is inderdaad privé.

De rest niet: u bent een homoseksuele extreemrechtse politicus.

U moet toch ook voelen waar het schoentje wringt.

Ik hoop dan ook dat u wél een politiek strijdpunt maakt van uw seksualiteit.

Is het uw taak om de homofobie binnen Vlaams Belang aan de kaak te stellen?

Ja, eigenlijk wel.

Als uw partij haar homofobe standpunten blijft verdedigen, dan bent u medeplichtig aan homofobie.

Het is verschrikkelijk om medeplichtig te zijn aan homofobie.

Of u het nu wilt of niet: uw homoseksualiteit is wel degelijk een politiek standpunt.

U kunt niet én homoseksueel zijn én lid zijn van een haatdragende homofobe extreemrechtse partij die alle verworvenheden van de LBGT+-beweging wil afschaffen.

Diep in uw hart zult u ook wel weten dat die schizofrene spagaat niet vol te houden valt.

U bent uit de kast gekomen, bravo en hoera!

Uw partijgenoten haten homoseksuelen, boe en awoe!

Wees nog een tweede keer moedig, Chris Janssens: veroordeel de homofobie binnen uw partij en maak van Vlaams Belang Roze Belang.

Eis gelijke rechten op voor de LGBT+-beweging en werp alle onverzoenlijke bikkelharde homohaters meteen op straat.

Maak wél een politiek strijdpunt van uw homoseksualiteit.

Wees trots op uw seksualiteit en word een stem en een rolmodel voor jonge bange mannen die nog in de kast zitten.

Word een trots onorthodox legendarisch boegbeeld, een woordvoerder van de onderdrukte Vlaamse homoseksuelen.

Zou dat niet prachtig zijn?

De metamorfose van Chris Janssens: jarenlang kopstuk van een ranzige schuimbekkende bekrompen misogyne homofobe extreemrechtse partij, nu een onbevreesd uitgesproken homoseksueel baken en voorvechter van LGBTQ+-rechten.

De wereld zal een mooiere plek zijn. Dankzij u. Als u die moed vindt. More power to you!

Vriendelijke groeten,

Delphine

