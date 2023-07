Delphine Lecompte: ‘Dominique Persoone, het is lelijk en harteloos dat je nog maar eens het cliché tevoorschijn haalt dat mensen met een werkloosheidsuitkering ‘luiaards’ en ‘profiteurs’ zijn’

Lees ook: Tussen Hemel & Hel met Dominique Persoone: ‘Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor een feestje, omdat die persoon 25 jaar aan de dop stond. Dan denk ik: modderfokker!’

Ik heb talloze ergernissen, te veel om op te sommen. Maar als je mij met aandrang vraagt om er toch enkele op te sommen, dan geef ik graag dit (zeer) beknopte lijstje: mensen die hun aarsmaden, vechtscheiding en/of bikinilijn bespreken in een overvolle trein, pezewevers die voet bij stuk houden dat Black Sabbath met Ronnie James Dio beter was dan Black Sabbath met Ozzy (dat klopt echt niet, hoor, Dio is de betere zanger maar Ozzy bezit de branie, de baldadigheid, de speelsheid, de waanzin, het charisma, de koddigheid en de onvoorspelbaarheid), schrijvers die hun kat Baudelaire noemen, populistische patsers die de prefixen hang- en probleem- graag toekennen aan kwetsbare getormenteerde jongeren, deelnemers aan ‘De slimste mens’ die het horen donderen in Keulen wanneer er hoogst uitzonderlijk een vraag over Willem Elsschot wordt gesteld, ploerten die er prat op gaan nooit een obscene blasfemische satanische scatologische Bulgaarse sonnettenkrans te lezen, veganisten die hun elf rottweilers en vijftien antipathieke seropositieve roofzuchtige schurftige verwende Siamese katten nat voer geven, maar er geen graten in zien je de mantel uit te vegen als ze je per ongeluk betrappen op het naar binnen zwelgen van een schamel postoperatief potje abrikozenyoghurt, mensen die beweren dat optimisme een deugd is (of zelfs een plicht), kleurloze conventionele mensen die zich inbeelden dat ze buitenissig en excentriek zijn en die over zichzelf zeggen: ‘Ik ben me er eentje!’, radiomakers die de hartstochtelijke tumultueuze geëxalteerde bombastische muziek van dode Russen en/of van Russische dissidenten weigeren af te spelen en in de plaats kleffe knullige middelmatige pastorale brol uit Oekraïne door onze strot rammen, boertige lieden, die wanneer ze worden geconfronteerd met de diepe verrukkelijke mystieke gepijnigde contemplatieve werken van Mark Rothko of Barnett Newman, beweren: ‘Dat kan ik ook’, rotzakken die delicater omspringen met hun ganzenbordspelen van Iron Maiden en hun milkshakebekers van KISS dan met hun afatische kwijlende raaskallende dementerende inwonende schoonvader en met hun kreupele mollige dyslectische puberdochter met een nachtbeugel en de ziekelijke neiging om naargeestige struisvogelkwekerijen in brand te steken, mensen die niet geïnteresseerd zijn in de etymologische oorsprong van de woorden ‘amok’, ‘fiets’, ‘lichtekooi’ en ‘barbecue’, slecht geïnformeerde hufters die maar blijven beweren dat Woody Allen een relatie heeft met zijn adoptiedochter Soon-Yi (ze is de adoptiedochter van Mia Farrow en André Previn).

Maar het ergerlijkst zijn toch wel de neoliberale genadeloze opportunistische gewiekste razend ambitieuze geldwolven die zichzelf het etiket ‘rock-’n-roll’ toe-eigenen. Iemand zoals mijn olijke pompeuze hoogmoedige stadsgenoot Dominique Persoone.

Een joviale inhalige dikdoenerige vals bescheiden chocolatier die zijn overroepen exorbitant geprijsde pralines volpropt met groene thee, ‘geturfde whisky’, knoflook, yuzu, basilicum, gember, tijm, gemalen chihuahua’s, gepureerde kaketoes, gemixte alpaca’s, geblende teckels, leeuweriktongen in aspic en zout van de Camargue.

Beeld Njam

Meestal laat hij me compleet onverschillig, maar als hij het in zijn mercantiele kop krijgt om deerniswekkende miserabele zielige weerloze onfortuinlijke paria’s met een werkloosheidsuitkering te viseren, dan moet ik in de bres springen voor de verschoppelingen die hij zo wreed en achteloos bestempelt als ‘luiaards’ en ‘profiteurs’. Want dat zijn ze niet.

Ik schrijf deze brief niet enkel om Dominique Persoone neer te sabelen, maar vooral om mensen met een uitkering een hart onder de riem te steken. In mijn vriendenkring zitten mensen met een werkloosheidsuitkering. Ze schamen zich voor die uitkering. Ze bazuinen niet rond dat ze het moeten redden met een schamele aalmoes.

Het is lelijk, pijnlijk, hatelijk en harteloos dat de inhalige hebberige mercantiele graaiende vulgaire schnabbelende gehaaide zakenman Dominique Persoone nog maar eens het cliché tevoorschijn haalt dat mensen met een werkloosheidsuitkering ‘luiaards’ en ‘profiteurs’ zouden zijn. Pechvogels, de meesten zijn pechvogels. Slachtoffers, kansarmen, mensen met demonen, met een angststoornis, met een chronische depressie.

Wees gewoon blij, Dominique Persoone (nu word ik toch persoonlijk), dat je met je kleine mediocre banale nutteloze vaardigheid en je immense megalomane nietsontziende ijdele inhaligheid bent geraakt waar je staat.

Mensen hebben uiteraard het recht niet om een uitkering op te strijken en daarnaast ook nog eens een lucratieve zaak uit de grond te stampen. Maar hoeveel mensen bezondigen zich daaraan? Dat zijn uitzonderingen, uitwassen, een verwaarloosbare minderheid.

99, 999999999 procent van de werklozen zijn ellendige zwaarmoedige extreem onzekere verschoppelingen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Ik heb in dat schuitje gezeten. Het is geen feest om stempelgeld te ontvangen. Het bedrag is te miniem om letterlijk een feestje te bouwen, en bovendien gaat de zelfwaarde aanzienlijk naar beneden als men zijn werk verloren heeft en er niets anders op zit dan te moeten schooien om een vervangingsinkomen.

Men heeft als werkloze zelden zin in een feestje, en de uitnodigingen om naar een feestje te gaan drogen meestal op.

‘Je moet gas geven, ervoor gaan,’ zegt de dommige olijke irritante zakenman en ondernemer Persoone, die blijmoedig en kapitalistisch door het leven struint, die door zijn ouders over het paard werd getild, en die het geluk heeft dat hij niet opgescheept zit met ALS, Tourette, een eetstoornis of OCS.

Zijn succes is deels zijn verdienste, maar hij heeft als witte West-Vlaamse man uit de hogere middenklasse ook veel cadeau gekregen. Hij had al een voorsprong toen hij werd geboren.

Dat neem ik hem niet kwalijk. Ik vind het wel smakeloos en verwerpelijk dat Dominique Persoone zich blijkbaar totaal niet bewust is van zijn privileges, dat hij het nodig vindt om wreed en triomfantelijk te trompetteren over zijn eigen succes, en dat hij andere, minder bevoorrechte medemensen afschildert als luiaards en profiteurs.

Over de VDAB kan ik overigens horrorverhalen uit de doeken doen. Alles hangt ervan af bij wie men daar terechtkomt, wrede willekeur. Ik heb eens een dag voor Kerstmis een aangetekende brief ontvangen waarin stond dat ik geschorst dreigde te worden omdat ik niet genoeg inspanningen had gedaan om werk te zoeken. Het was volstrekt subjectief en pesterig.

Voor de ene VDAB-consulent zijn 666 wekelijkse kruiperige sollicitatiegesprekken in allerlei sinistere schommelstoelfabrieken en zieltogende chrysantenkwekerijen nog niet voldoende als boetedoening, voor de andere gezapigere VDAB-consulent volstaat het dat men lamlendig en nukkig een paar strijksalonvacatures en kiwisorteerderwebsites intikt op de VDAB-computer.

Ik ben bij de VDAB vermanende beulen tegengekomen die de werklozen (ons) het gevoel gaven nietswaardig te zijn: hopeloos, afgeschreven, marginalen, stront. Beulen! Maar ik heb ook koesterende nobele zorgzame barmhartige engelachtige VDAB-medewerkers ontmoet die de werklozen in bescherming namen tegen die beulen, en die zachtmoedig en begripvol luisterden naar ons vlekkerige hobbelige erbarmelijke parcours.

Een parcours dat vlekkerig en hobbelig en erbarmelijk was, omdat de werklozen (wij) kampten met trauma’s, angsten, demonen, neuroses, depressies, en/of de taal niet machtig (genoeg) waren.

Uiteindelijk werd ik doorgesluisd naar het ziekenfonds. Ik ben niet trots op mijn (gedeeltelijke) invaliditeit. Maar het is geen komedie en het is geen bedrog. Ik ben luiaard noch profiteur.

Ik huiver van de bikkelharde regeringsleiders, maar dus ook van bepaalde ondernemers en BV’s, die de brave hardwerkende Vlamingen proberen te indoctrineren met hun neoliberale meritocratische discours in de trant van: ‘Als je er echt wilt raken, dan lukt het wel. Als je maar genoeg lef, uithoudingsvermogen, discipline en volharding hebt.’

Onzin!

Er bestaan wel degelijk aangeboren ongelijkheden, zoals kansarmoede, intergenerationele verslavingsproblematieken, chronische psychische klachten, trauma’s, institutioneel racisme, spraakgebreken, tics, pessimisme, enzovoort…

En dan zijn er natuurlijk ook de mensen die uit de boot vallen omdat ze geplaagd worden door irrationele onoverkomelijke angsten en ziekelijke verlammende verlegenheid. Of mensen die de deur niet uit raken door hun dwangneurosen.

Geen komedianten, maar sukkelaars en zielenpoten die recht hebben op erbarmen, zachtheid, begrip en begeleiding. Waarom zou je die mensen verguizen en misprijzen? De meesten gaan gebukt onder hun eigen (onterechte) zelfhaat, onzekerheid, vertwijfeling, wanhoop en zwartgalligheid. Waarom zou je neerkijken op iemand met een uitkering? Kan het jou niet gebeuren?

Niemand is immuun voor pech, incidenten, obstakels, tragedies, pijn en verlies. Dus ja: ik erger mij aan mensen die zelfgenoegzaam zijn over hun kracht, ijver, hebzucht, zakelijk instinct, talent en geldgewin. Het is niet meer dan geluk, een gunst, een zegen.

Dat Bea, de gendarme van de VDAB, Dominique Persoone aanspoort om mensen te verklikken, is werkelijk schandalig, onmenselijk, gemeen, wreedaardig en degoutant. Mensen in bevoorrechte posities moeten niet zo hoog van de toren blazen. Ze zouden dankbaar moeten zijn dat ze kunnen werken, zonder fysieke en/of psychische belemmeringen.

Tot slot vind ik ook nog altijd dat een werkloze een geestdodende baan mag weigeren, als die verschrikkelijke dorre doffe baan niet bij hem past. De vleesfontein noch het dolfinarium paste bij mij.

Ik geef graag het laatste woord aan The Clash:

Career Opportunities

They offered me the office, offered me the shop

They said I’d better take anything they got

Do you wanna make tea at the BBC?

Do you wanna be, do you really wanna be a cop?

Career opportunities, the ones that never knock

Every job they offer you is to keep you out the dock

Career opportunity, the ones that never knock





I hate the army and I hate the R.A.F.

I don’t wanna go fighting in the tropical heat

I hate the civil service rules

I won’t open a letter bomb for you

Career opportunities, the ones that never knock

Every job they offer you is to keep you out the dock

Career opportunity, the ones that never knock

Bus driver, ambulance man

Ticket inspector, I don’t understand





They’re gonna have to introduce conscription

They’re gonna have to take away my prescription

If they wanna get me making toys

If they wanna get me, well, I got no choice

Career opportunities, the ones that never knock

Every job they offer you is to keep you out the dock

Career opportunity, the ones that never knock

Career, career, career

And I’m never gonna knock



Delphine Lecompte, Brugge.

