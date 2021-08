Delphine Lecompte: ‘Eddy Demarez verdient het net zo min om ontslagen te worden als Babette Moonen’

Mijn geliefde, de voormalige vrachtwagenchauffeur, vraagt me met aandrang om geen opiniestuk te schrijven over de sinds kort verguisde uitgespuwde knullige gezapige sportjournalist Eddy Demarez. Ik heb weinig zin om het op te nemen voor Eddy.

Ten eerste: omdat het van me wordt verwacht, en mijn puberale tegendraadse kant weigert om te doen wat van me wordt verwacht. Ik zal nooit voorspelbaar worden, dat is het enige wat jullie van me mogen verwachten. Ik zal altijd grillig en onorthodox en subversief en avontuurlijk en brutaal en anarchistisch blijven, tot spijt van wie het benijdt. Ten tweede: omdat het een storm in een glas water is. Ten derde: omdat ik al jaren een serieuze erotische verregaande volstrekt ongepaste boon heb voor Emma Meesseman.

Ik heb de uitspraken van Eddy gehoord, ze waren plat en ongeïnspireerd. Maar ze waren niet toxisch of kwaadaardig. Ze waren bovenal privé en ze hadden niet de bedoeling om de sensuele woeste weergaloze adembenemende basketbalspeelsters in kwestie te kwetsen, te kwellen of te schofferen.

Iedereen heeft in zijn woonkamer of sauna of hondenhok het recht op vieze smerige donkere onfatsoenlijke ongepaste grillige politiek incorrecte gedachten en uitspraken. Een mens zit boordevol wrede naargeestige kannibalistische sadistische onwelvoeglijke fantasieën en scenario’s, en die kunnen godzijdank niet aan banden worden gelegd. Verdient Eddy Demarez het om ontslagen te worden? Nee, natuurlijk niet!

Verdient Babette Moonen het om ontslagen te worden? Nee, natuurlijk niet! Maar ik was allesbehalve opgezet met haar uitspraak over Amy Winehouse onlangs, live op Radio 1, naar aanleiding van het tienjarige ‘jubileum’ van het overlijden van Winehouse.

Babette Moonen omschreef de ranke vranke roekeloze baldadige woeste fiere keizerlijke onvergelijkbare Amy Winehouse als... ‘een boerse trien’. WAT??? Geen haan die ernaar kraaide. Noch tijdens de uitzending, noch achteraf.

Beeld MTV

Babette Moonen is natuurlijk een frisse argeloze progressieve 30-jarige vrouw, terwijl Eddy Demarez een 50-jarige man is en bijgevolg een misogyn seksistisch paternalistisch onbetrouwbaar obsoleet monster in de ogen van de o zo nobele lankmoedige teergevoelige rechtgeaarde puriteinse fascistoïde wokegeneratie.

Toch vreemd dat niemand graten zag in die gratuite uitspraak van Babette Moonen, die het nodig vond om het uiterlijk van Amy Winehouse zaliger te viseren, erg laag-bij-de-gronds en compleet onnodig. Een 50-jarige man zou er nooit mee wegraken. Twee maten en twee gewichten.

Delphine Lecompte, Brugge.

