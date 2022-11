Delphine Lecompte: ‘Het lijkt me gezonder om kinderen bloot te stellen aan porno dan aan de Bijbel’

De vermanende vreugdeloze woke kornuiten en de betuttelende katholieke pezewevers hebben de krachten gebundeld. Ze hebben voor één keer hetzelfde slachtoffer in het vizier: porno.

De paus verbiedt zijn priesters porno. Zijn priesters mogen niet meer naar vunzige vlijtige porno kijken. De paus vindt het blijkbaar verkieslijker dat zijn klerikale marionetten hun seksuele frustraties opkroppen tot ze het niet meer volhouden en zich dan maar vergrijpen aan verweesde koorknapen.

Het verbod op porno zal de levens van vele kinderen voorgoed verwoesten, om zeep helpen. Maar de paus geeft niet om kinderen.

Ik herinner me mijn eerste biecht, ik was 7 jaar en had niets op mijn kerfstok behalve het stelen van een suggestieve kersenlolly en een allegorische schorsenerenbokaal in de Nopri van De Panne. Maar ik deed mijn uiterste best om smerige transgressies te verzinnen, om de hijgerige hikkende anemische priester te paaien. En zo ontwikkelde ik een sinistere geest.

Met andere woorden: door de tegennatuurlijke biechtafneming van kinderen schept de katholieke kerk verdorven schepselen. Het lijkt me gezonder om kinderen bloot te stellen aan porno dan aan de Bijbel.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele monkelende schuifelende priesters die aan de lopende band bloedjes van kinderen misbruiken, en als straf worden verplaatst van een gehucht in West-Vlaanderen naar een dorp in Limburg. Een straf die kan tellen.

Toen ik 13 was, moest ik grote inspanningen leveren om aan mijn welverdiende portie porno te geraken. Het internet bestond nog niet, of het stond nog in zijn kinderschoenen. Gelukkig had ik onorthodoxe grootouders die een rijke pornografische verzameling hadden: voornamelijk korrelige VHS-films waarin Beierse fascistoïde vlechtenrijke Helga’s de plak zwaaiden. Maar ook de klassieke verhaallijn – struise stugge besnorde loodgieter komt boiler repareren, verveelde huisvrouw uit Michigan biedt hem haar opgezwollen clitoriskap en duizelingwekkende aarsopening aan – kon me wel bekoren.

Het succes van de film ‘Zillion’ geeft een duidelijk signaal: mensen zijn de vertrutting, de betutteling en de preutsheid kotsbeu. Mensen willen hun verzetje, hun broodnodige escapisme. Mensen willen opnieuw gulzig, libertijns, wellustig, geil en baldadig zijn. Goed zo!

Helaas was ik te lelijk, te bleek en te zwartgallig voor de Zillion tijdens mijn puberteit. Ik was zelfs te lelijk, te bleek en te zwartgallig voor de mistroostige zieltogende discotheek van Koksijde, de Beetlejuice. Gelukkig heb ik op het vlak van seksuele uitspattingen mijn schade bijna ingehaald.

Natuurlijk zijn er uitwassen in de porno-industrie. Maar die uitwassen komen voor in elke ‘creatieve’ sector. En de toegedekte pedofilieschandalen van de katholieke kerk kennen we allemaal.

Hou eens op met jullie knellende regeltjes en puriteinse richtlijnen. De menselijke perverse geest laat zich niet aan banden leggen. Het heeft geen zin om driften, lusten en taboes te onderwerpen aan wetgevingen en handboeken.

Driften zijn charmant, idyllisch en ongevaarlijk. Censuur is het grote gevaar. Verbied porno en je creëert pas echt degoutante toestanden.

Ik ken een pornoster, al is ‘ster’ een groot woord. Voor hem is het een job als een ander. Hij maakt geen misbruik van zijn collega’s, voor hem zijn de andere ‘pornosterren’ gewoon vervelende fezelende morrende kibbelende kwaadsprekende valse antipathieke collega’s waarmee hij een professionele bloedeloze relatie aangaat.

Porno heeft mijn leven niet verwoest. Mijn katholieke opvoeding daarentegen speelt me nog steeds parten: schuld, schaamte, boetedoening, de onuitwisbare herinneringen aan gluiperige priesters en aan de beklemmende bleke Jezusbeeltenissen.

Porno laat niets aan de verbeelding over, zo klinkt de kritiek. Laat dat nu net de charme zijn van porno. Porno is eerlijk, porno is vrank, porno is vrij, porno is bevredigend. Porno valt ons niet lastig met waarden en keurslijven. Porno wil ons geen geweten schoppen. Porno is boers, platvloers en schelmachtig. Porno is onschuldig. Leve Porno, met een hoofdletter, ja!

Delphine Lecompte, Brugge.

