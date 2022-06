Delphine Lecompte: ‘Het verstandigste wat minderheden in Amerika nu kunnen doen is wapens, wapens, wapens kopen’

Het is verschrikkelijk om dit te moeten neerpennen, maar het verstandigste wat zwarte (en/of socialistische) mensen in Amerika momenteel kunnen doen is… wapens kopen.

Hoe moeten ze zich anders beschermen tegen de uitdijende extreemrechtse groeperingen en gehersenspoelde racistische onverlaten?

De politie zal hen niet beschermen, wel integendeel…

Na de moord (door een agent) op George Floyd werd geprotesteerd in Minneapolis, maar ook in vele andere steden.

Hier en daar werd er erg fel en grimmig geprotesteerd.

Er braken kleine plaatselijke rellen uit.

Maar de meeste zwarte manifestanten en sympathisanten beperkten zich tot verbale woede en spandoeken.

De politieagenten gebruikten knuppels en traangas om de Black Lives Matters betogers te ontmoedigen (te fnuiken) en ze terroriseerden zonder scrupules en zonder onderscheid wijken die vooral een zwarte populatie hadden (kinderen en bejaarden werden niet ontzien).

Hoe pakten de ordehandhavers de witte neonazistische tegenbetogers aan?

De zeer intimiderende, agressieve, potige, opzichtig bewapende, tierende, snerende, fulminerende, schuimbekkende tegenbetogers in bivakmutsen, met confederate flags, camouflagebroeken, legerbottines, getatoeëerde swastika’s, boksbeugels en rifles, alsof het de normaalste zaak van de wereld was?

Ze gaven hen water en suikerwafels en een schouderklopje.

Ze lieten hen uitrusten op de militaire tanks.

Ze keuvelden gemoedelijk en joviaal, Arische broeders onder elkaar, en… ze lieten Kyle Rittenhouse zonder bezwaar passeren met een machinegeweer.

Hij vermoordde twee Black Lives Matters-betogers en verwondde verschillende anderen.

Wanneer er binnenkort een strengere wapenwetgeving wordt ingevoerd, zal die vooral minderheden viseren.

Het zal moeilijker worden voor socialisten, zwarten, Zuid-Koreanen en vrouwen om wapens aan te schaffen.

Ze zullen zich moeten behelpen met stokken en stenen.

Martin Luther King had overigens een indrukwekkend arsenaal wapens.

Hield hij van zijn wapens?

Ik durf te wedden van nee.

Maar de wapens waren broodnodig.

Al hebben ze uiteindelijk zijn leven niet gered.

Positiever: in 1958 schakelde de Lumbee Tribe de KKK uit… met vuurwapens.

Zuig ik dit allemaal uit mijn duim, of ving ik deze informatie op in het razend interessante opiniestuk ‘I’m a Black gun owner. I have mixed feelings about gun control’, geschreven door Akin Olla voor The Guardian?

Het laatste.

Noem het gerust plagiaat, I don’t care. ‘I don’t care’ is ook plagiaat (Ricky Gervais die de Golden Globes presenteert).

Amerika is kapot.

Amerika is in handen van witte fundamentalisten.

Het is altijd zo geweest.

Er was even hoop in de vorm van de nobele sierlijke geestige genadige slimme zachtmoedige verzoenende eloquente Barack Obama.

De misogyne destructieve ploert en vulgaire narcistische hufter Donald Trump heeft alle hoop verpulverd.

Hij heeft vier jaar lang zijn white supremacist volgelingen opgejut en begeesterd.

Hij heeft hen de pap in de mond gegeven, hen aanvaardbaar en mainstream gemaakt.

Hij heeft de brute radicale fascistische samenzweerderige achterban van de Republikeinen vrij spel gegeven, uit ijdeltuiterij (‘They like me very much.’).

Hij heeft de belangrijkste politieke jobs en functies aan de meest ranzige xenofobe conservatieve fundamentalistische haatdragende corrupte perfide seksistische Republikeinse senatoren gegeven: justitie is in handen van zotten die vrouwen naar de gevangenis willen sturen als ze het nog maar wagen om het woord ‘abortus’ te googelen.

De baarmoeder van een 16-jarig meisje dat werd verkracht door haar bittere laaghartige incestueuze hillbillybanjoherstellende loensende grootvader zal niet meer de hare zijn.

Haar zwangerschap zal scherp en nauwgezet worden gemonitord door oude tirannieke ‘christelijke’ witte mannen.

Binnenkort wordt het werkelijkheid.

Het is geen dystopische fictie (meer): ‘The Handmaid’s Tale’ bleek profetisch.

Het stereotiepe beeld dat we hebben van de Amerikaan als snerende snoeverige gewelddadige ruwe toxische achterdochtige inhalige engdenkende cowboy… klopt soms.

Maar Amerika telt ook miljoenen minderheden: zwarte minzame ietwat stugge stukadoors, formidabele genereuze Vietnamese hondenkappers, duizelingwekkende idealistische schalkse abortusartsen, progressieve vrouwelijke allesbehalve kleinzerige scheepsherstellers, onbevreesde blasfemische bipolaire pantomimespelers, roekeloze tomeloze transseksuele coniferenscheerders, wufte flamboyante baldadige buiksprekers en hun obscene brutale vuilbekkende poppen, sluwe hitsige briljante Joodse dichters, dappere hoffelijke socialistische boomchirurgen, solitaire korzelige ondergewaardeerde Mongoolse touwslagers, excentrieke recalcitrante controversiële toneelschrijvers, ontwapenende mislukte Bosnische berentemmers, Willem Dafoe, Joaquin Phoenix, Bruce Springsteen, Kim Gordon, Cher en vele anderen.

Zij dwepen, over het algemeen, niet met geweren.

Joe Biden staat machteloos.

Hij wordt aan alle kanten tegengewerkt door de demonische, strategisch geplaatste, verdeeldheid zaaiende marionetten van Donald Trump.

Wanneer een zwarte man in Booneville, Mississippi wordt opgejaagd door een meute skinheads, kan Joe Biden die man niet redden.

Kan de zwarte man de situatie misschien ontmijnen met charme en humor?

Zo naïef mag men niet zijn.

De zwarte man in deze situatie heeft helaas een vuurwapen nodig.

Het is vreselijk, maar in Amerika kunnen vreedzame vervolgde minderheden zich maar beter wapenen tegen de komende onafwendbare burgeroorlog die extreemrechts aan het plotten, koken, poken en opstoken is.

Met andere woorden: wapens, wapens, wapens kopen.

Delphine Lecompte, via mail.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: