Delphine Lecompte: ‘Ik ben een 45-jarige vrouw en ik zal nooit een kind krijgen’

Dichteres Delphine Lecompte bericht enthousiast over drankmisbruik, baldadigheden en amoureuze perikelen.

Vanavond draag ik voor in het onheilspellend genaamde gehucht Zerkegem. De voormalige vrachtwagenchauffeur is hier opgegroeid. Samen met zijn jeugdvrienden Kiwi en Johan heeft hij hier zijn eerste winkeldiefstallen gepleegd in kruidenierswinkel Adelientje, en hij heeft hier tevens zijn eerste nukkige drankzuchtige sprottenfileerder (v) gepenetreerd. Een ladykiller is hij nooit geweest, de keuze tussen een portie neerslachtige seks en een frisse pint bier was altijd snel gemaakt. Niettemin heeft hij drie kinderen op de wereld gezet. Gelukkig waren het brave dutsen die geen affectie, aanmoedigingen en cavia’s van hem verlangden.

Ik draag voor in een tuin tussen een kennel gevuld met afgrijselijke kwijlende bordeauxdoggen en een deprimerend leeg ooievaarsnest dat mij met de neus op de feiten drukt: ik ben een 45-jarige vrouw en ik zal nooit een kind krijgen. Naomi Campbell werd voor de tweede keer moeder op haar 53ste. Dat is goed: haar genen zijn de moeite waard om door te geven. Ze heeft weliswaar een rotkarakter, maar haar uiterlijke verschijningsvorm is formidabel.

Mijn publiek bestaat vanavond uit nostalgische drinkebroers van de voormalige vrachtwagenchauffeur, pedante zondagsdichters, onorthodoxe leerkrachten, vunzige walvisvaarders, imbeciele bietenboeren, Armeense landmeters en een enigmatische touwslager die een T-shirt van The Quireboys draagt. Het publiek stelt onnozele brutale indiscrete vragen over mijn eierstokken, mijn ziekelijke moederdevotie en mijn gilet van de Decathlon.

De oude kruisboogschutter is er ook bij, na de voordracht trakteert hij het publiek gretig op gedetailleerde verslagen van mijn psychiatrische kwalen, die volgens hem te wijten zijn aan de slechte invloed van de tedere versleten ex-trucker. Maar ik ben al depressief, psychotisch, paranoïde, irrationeel en anorectisch sinds mijn eerste communie, die ik succesvol vergalde met een a-capellaversie van ‘In League with Satan’ van Venom.

Ik las onlangs een interview met Chrissie Hynde. Zo kwam ik erachter dat het liedje ‘Candy’ van Iggy Pop oorspronkelijk aan haar werd aangeboden, maar ze reageerde te traag en het werd een hit voor Iggy en Kate Pierson. Chrissie Hynde is een stoere eigengereide antipathieke dierenrechtenactiviste, een vrouw naar mijn hart. Ooit werd ze verkracht door een meute Hells Angels, ze zei achteraf dat het haar schuld was. Ze had zich maar niet met het schorremorrie moeten inlaten. Een andere vrouw naar mijn hart is mijn veelgeplaagde moeder. Ondanks haar zondige levenswandel is ze er tot nog toe in geslaagd om molesterende ploerten en sadistische hufters van zich af te slaan. Gelukkig maar, ik wil geen verkrachtingsslachtoffer als moeder.

Terug thuis verneem ik het nieuws dat het genie William Friedkin het loodje heeft gelegd. ‘Cruising’ is mijn lievelingsfilm van hem. Maar ook ‘The French Connection’, met de weergaloze Gene Hackman die als twee druppels water op mijn nonkel Wilfried lijkt, is fantastisch. Nonkel Wilfried woont in Veurne en bezit slechts één plaat, de soundtrack van ‘The Third Man’.

Grappig nieuws uit Watou: een gefrustreerde dilettant die niet was gevraagd voor het kunstenfestival, heeft geprobeerd om er toch deel van uit te maken. Hij heeft tekeningen aangebracht op de bushalte aldaar. De knullige kunstwerken werden onverbiddelijk verwijderd.

Enerzijds heb ik sympathie voor de schelmachtige actie, anderzijds heb ik mijn buik vol van al die misnoegde pezewevers die hun stempel op de wereld willen drukken. Ik krijg om de haverklap mails van kribbige 60-jarige mannen die me melden dat mijn opiniestukken en columns wel meevallen, maar toch tekortschieten. ‘In bijlage vind je mijn Word-document waarin staat hoe ik het had geformuleerd, mijn vrouw Betty vindt mijn tekst veel snediger en scherpzinniger dan de jouwe.’ Vrouwen, houd ermee op! Smeer geen stroop om de mond van je mislukte echtgenoot, schop hem buiten en ga van bil met vranke zorgeloze ongecompliceerde 20-jarige pistoolschilders die forser geschapen zijn dan de gemiddelde tapir.

Tot slot lees ik op Humo.be dat ‘Zomeravonden’ van Wim Lybaert een ontzettend geestig hartverwarmend programma is. Dat vervult me met jaloezie en bitterheid. Toen de VRT mijn aanwezigheid in het programma boycotte, had Wim medelijden met mij. Hij zei: ‘Kom dan lekker eten en keuvelen in mijn tuin zonder cameraploeg erbij, Delphine!’ Wim Lybaert zonder camera? Onverdraaglijk.