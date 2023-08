Delphine Lecompte: ‘Ik ben nooit meer welkom bij mijn tedere versleten truckchauffeur’

Dichteres Delphine Lecompte bericht enthousiast over drankmisbruik, baldadigheden en amoureuze perikelen.

Muis, de chauffeur van Herman Brusselmans, en zijn innemende lieftallige hartsvriendin Katty zijn op bezoek in Brugge. Eerst drinken we koffie in mijn donkere ellendige huis waar ik bijna nooit verblijf, omdat het in het knusse kneuterige paleis van de oude kruisboogschutter zoveel gezelliger en hygiënischer is. De feromonen, winden en andere kwalijke aroma’s van mijn behaarde naakthond zijn amper te verduren. ‘Rum?’ vraag ik aan Katty en Muis. Ze vinden het te vroeg voor rum, bovendien moet Muis straks nog terugrijden naar Kaprijke.

Er bestaan veel troosteloze desolate racistische ongastvrije gehuchten in Vlaanderen, maar ik ben er toch vrij zeker van dat Kaprijke in de top vijf staat. Ik heb er ooit voorgedragen, de dag na de uitreiking van de VSB Poëzieprijs. De uitreiking vond plaats in Groningen en ik hoopte die prijs binnen te halen. Belachelijk, ik weet het. Hij ging naar een verwaande onuitstaanbare debutante die met het prijzengeld een afgebladderde Tsjechische legerhelikopter kocht voor haar palliatieve vader. Mijn voordracht in Kaprijke was stamelend, vreugdeloos en belabberd. Bovendien brak een imbeciele pistoolschilder na afloop mijn neus met een kitscherige keramieken macaronipinguïn.

We verlaten mijn miserabele woning en ‘doen een terrasje’. Muis en Katty drinken roséwijn, ik moet me tevredenstellen met spuitwater. Er bestaan geen goede alternatieven voor alcohol. Pyromanie komt in de buurt, Scrabble en plasseks helaas niet.

Na het bezoek van Katty en Muis ga ik naar De Panne voor een krampachtig interview met de regionale televisie. Het is pijnlijk om terug in De Panne te zijn, ik heb er dozijnen tandextracties en verkrachtingen ondergaan. Vaak gelijktijdig. Ik heb meegelopen in de Boeteprocessie, in de groep die Jezus mocht uitjouwen, en ik had er mijn eerste vakantiejob, in de stoffige handtassenwinkel van een zwaarlijvige incontinente Tunesische lesbienne met een papegaai die te pas en te onpas zei: ‘Pierre qui roule n’amasse pas mousse.’ Er kwam niemand over de vloer behalve een wufte Bretonse Voltaire-exegeet die een beetje op Daniel Auteuil leek. Plots staat Luc Steeno naast mij, ik hoor mezelf beloven dat ik een liedjestekst voor hem zal schrijven. Hopelijk staat Luc Steeno open voor enigmatische gemotoriseerde slangenbezweerders, struise gluiperige scheepsherstellers en argeloze analfabete jongenshoeren. Ik vermoed van wel.

Op de terugweg naar Brugge zeg ik tegen de oude kruisboogschutter: ‘Nu Luc Steeno mij heeft ontmoet, zal hij nooit meer op geloofwaardige wijze ‘Mooi zijn alle vrouwen’ kunnen vertolken.’ De oude kruisboogschutter zegt niet: ‘Je mag jezelf niet constant afbreken, je mag er best wel zijn.’ Nee, hij steekt een milde misogyne tirade af die ik niet al te persoonlijk neem: ‘Er lopen zoveel valse toxische manipulatieve wispelturige overspelige lichtzinnige bipolaire krengen rond, je bent slechts één van de velen.’

Op de radio zingt Elton John hunkerend over Nikita, een Oost-Duitse grensbewaker die in de bijbehorende videoclip wordt gespeeld door de blonde actrice, mannequin en atlete Anya Major. Vermoedelijk wist Bernie Taupin, die de tekst schreef, wel dat Nikita een jongensnaam was, maar in de jaren 80 was homofobie nog extreem populair en wijdverspreid. Gelukkig is er ondertussen veel veranderd, haha.

Vroeger had ik een hekel aan Elton John, maar sinds kort waardeer ik hem. Sinéad O’Connor zaliger heeft een prachtige versie van ‘Sacrifice’ opgenomen, die op de plaat ‘Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton John & Bernie Taupin’ staat. De enige interessante covers op die plaat zijn naast Sinéads versie van ‘Sacrifice’ nog ‘Rocket Man’ van Kate Bush en ‘The Bitch Is Back’, een zalige stomende affaire door Tina Turner. De mannen bakken er weer niets van, Jon Bon Jovi is het ergst: hij mismeestert ‘Levon’, het is niet om aan te horen.

Tot slot het weinig schokkende nieuws dat ik de voormalige vrachtwagenchauffeur de spreekwoordelijke deur heb gewezen. Maar om zijn frêle sentimentele snel gekrenkte mannelijke ego te sparen zal ik het aldus formuleren: de tedere versleten ex-trucker heeft mij uit zijn schimmelvrije huurwoning geschopt en ik ben nooit meer welkom. Zelfs niet geladen met zakken van de Aldi die uitpuilen met bonen, Buval, schnitzels, Draculatanden, abrikozen in blik, veganistische winegums, smeerkaas met baconsmaak en suikerwafels.