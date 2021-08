Delphine Lecompte: ‘Ik bezit blijkbaar al jaren kinderporno, en ik heb het ook reeds veelvuldig verspreid!’

Toen ik gisteren met mijn moeder en mijn behaarde Chinese naakthond aan het wandelen was in het Baron Ruzettepark te Brugge, keek mijn moeder me plots atypisch bezorgd aan en zei ze ook nog eens met een snik in haar stem: ‘Schrijf geen opiniestukken meer, Fientje! Ze zijn goed, je opiniestukken, versta me niet verkeerd! Ze zijn erg goed geschreven, met zeker niet te veel adjectieven en met net genoeg Oekraïense touwslagers en Montenegrijnse messenslijpers en Moldavische hondenkapsters erin verwerkt, ik ben trots op je Fientje, en ik vind ook dat we meer mededogen moeten hebben voor de grote meerderheid van de pedofielen die zich nooit vergrijpt aan 5-jarige Roemeense bloemenverkoopstertjes of aan imbeciele minderjarige vogelwichelaars met grote vragende ogen en overduidelijk geen voogden of andersoortige opzichters in de buurt of aan koddige 8-jarige fagottisten uit Nazareth of aan het irritante vroegrijpe 13-jarige nimfje dat haar ene kniesok altijd zo suggestief afstroopt in de tuin van het oogziekenhuis waar ze in feite niets verloren heeft. Maar je bent telkens zo ontredderd wanneer je giftige bagger en antipathieke geloofwaardige doodsbedreigingen en antipathieke geloofwaardige mails over je gedrochtelijke neus over je heen krijgt na je opiniestukken, Fientje. Je bent zo mager en ouwelijk geworden de laatste tijd, je lijkt op een gierige bittere rancuneuze zwartgallige etterende lekkende 100-jarige bietenboer die tegen beter weten in in Tsjernobyl is blijven wonen na de kernramp en die maar één vriend heeft: een mislukte berentemmer met korsakov. Kijk niet zo bedenkelijk naar mij, ik ben je moeder. Ik mag mijn bezorgdheid om jou toch wel uiten, Fientje?’

‘Ja, mama.’

Toen kwam ik thuis en nadat ik Frolic en ontstekingsremmers en antiwormpillen en onschuldige liefkozingen aan mijn behaarde Chinese naakthond had toegediend, nam ik mijn iPhone en luisterde ik met een zekere melancholie naar ‘Alexander the Great’ van Iron Maiden, en tegelijkertijd las ik het nieuws op The Guardian...

En zo kwam ik tot de schokkende vaststelling dat ik kinderporno bezit! Ja, ik bezit al jaren kinderporno! Ik bezit het niet enkel, maar ik heb het ook reeds veelvuldig verspreid.

Vorige maand nog heb ik namelijk de vinylplaat van ‘Nevermind’ van Nirvana geschonken aan een aardige hoffelijke stamelende jarige Afghaanse fietsenmaker, die hier onlangs in de straat is komen wonen, om hem een idee te geven van het helse goddeloze ontregelende kabaal waar wij, de zogenaamd verlichte progressieve ruimdenkende intellectueel superieure geraffineerde en gesofisticeerde westerse mensen, zoal naar luisteren.

Ter verdediging van mezelf: ik wist niet dat ik kinderporno aan het verspreiden was.

Ik kijk naar de hoes van ‘Nevermind’ en ik zie een lelijke baby die naar een dollarbiljet aan een vishaak graait.

Ik kijk naar die hoes zoals ik naar een grijnzende vrouw van Willem de Kooning of naar een infantiele kat van Karel Appel of naar een blauw paard van Franz Marc of naar het briljante visionaire gekladder van Jackson Pollock of naar een evangelist van Rogier van der Weyden of naar Jeanne Moreau in ‘Jules et Jim’ kijk: dankbaar dat zulke grote rauwe ongeremde schurende compromisloze radicale verschroeiende kunst op zulke vanzelfsprekende wijze op mijn radar is verschenen.

Maar de baby in kwestie is nu een vervelende zeurderige gefrustreerde 30-jarige man geworden (Spencer Elden), gespeend van solide talenten en in het oog springend charisma. En daar moet iemand voor boeten!

Die dekselse duivelse corrupte inhalige mercantiele kwiet beweert daarom dat wij met z’n allen al jaren op zijn piemeltje geilen en dat hij daardoor al zijn levensvreugde is kwijtgeraakt en lijdt aan vage psychische kwellingen en aan nog vagere fysieke klachten.

Hij klaagt Nirvana en de erven van Kurt Cobain aan voor seksuele kinderuitbuiting. Wauw! Veel gekker moet het niet worden…

Maar ik begrijp de cynische redeneringen en opportunistische machinaties erachter maar al te goed: deze naargeestige zielloze gewiekste calculerende Spencer Elden weet natuurlijk maar al te goed dat de puriteinse fascistoïde moraliserende holier than thou woke wind in zijn richting draait en dat dit het uitgelezen moment is om een graantje mee te pikken.

Dat deze laakbare verfoeilijke geldzuchtige scrupuleloze verrader ‘Nevermind’ op zijn borst heeft laten tatoeëren en dat hij er geen graten in zag om de befaamde foto maar liefst vier keer gewillig te reconstrueren voor Rolling Stone Magazine (met prominentere penis en listigere oogjes weliswaar), en dat hij constant pocht op hippe feestjes over zijn volstrekt onschuldige esthetisch twijfelachtige babylijfje op een iconisch rockalbum om op die manier een duizelingwekkende reeks wulpse ontwapenende garnalenpelsters en weergaloze kortademige bobijnsters aan zijn legendarisch geëxploiteerde penis te rijgen, moeten we even vergeten.

Overigens wilde Kurt Cobain een balkje op het babypenisje laten drukken, met als opschrift: ‘If you’re offended by this, you must be a closet pedophile.’ Zijn slimme versie van ‘honi soit qui mal y pense.’ Wrang en profetisch.

Dan kan ik evengoed mijn nonkel Wilfried van Veurne aanklagen. Hij was de fotograaf van de familie en tijdens plechtige communiefeesten en paasmenu’s in mistroostige parochiezalen en tragische baanrestaurants De Kloeffe of Monte Carlo genaamd nam hij gretig en hijgerig foto’s van de smullende woeste wetteloze eczemateuze West-Vlaamse kinderen met hun guitige smoeltjes en hun bolle buikjes en hun rode bermuda’s en hun T-shirts van Snoopy met een haarband zoals Mark Knopfler en hun aandoenlijke baldadige drinkgelagen en brandstichtingen.

Nonkel Wilfried heeft in de zomer van 2008, in een psychotische postpensioneringswoedevlaag, alle familiefoto’s in een afvalcontainer van een incestueus hertenragoutbedrijf gegooid. Misschien zijn die foto’s toen wel uit de container gevist door een pedofiele tuinman. Ik mag het hopen!

Het idee dat mijn strakke billetjes in de rode bermuda een bron van troost vormen voor een of andere pedofiele tuinman in de Sporkijnstraat in Veurne, vind ik hartverwarmend.

Ik word niet badend in het angstzweet wakker bij de gedachte dat ik masturbatiemateriaal zou kunnen zijn van één of andere verdoemde noodlottige eenzelvige pedofiele tuinman die geen gevaar vormt voor uw gezin.

Hij woont al jaren naast u, hij is hoffelijk en luistert naar Mahler. Uw kinderen strelen soms zijn welopgevoede langharige teckel. Dat vindt hij fijn. De pedofiele tuinman vindt het prettig om te aanschouwen, de teckel kan het zonder die lompe onbehouwen primitieve agressieve graaiende kinderklauwtjes stellen.

Wat ik veel liever zou zien dan deze potsierlijke vertoning, dit schijnproces, dit kakken op de erfenis van een briljante woeste integere lichtgeraakte gekwelde rockende zelfmoordenaar, is het volgende: alle boorlingen die ooit door de schabouwelijke smakeloze onuitstaanbare melige Anne Geddes in bloempotten en bijenpakjes en lieveheersbeestjeskostuums en madeliefjesvelden en samowars en emmers werden gedwongen, als die zich nu eens zouden verenigen en de voornoemde Anne Geddes een maand lang gegijzeld zouden houden in een Moldavische fopsigarenhangar, en haar daar zouden folteren met haar eigen afgrijselijke foto’s.

Maar uiteraard ook met stroom en met hondsdolle wasberen en met sadistische zadelmakers en met fascistische dwergen gewapend met harpoenen en met verbeten scheepsherstellers met Moorse zwaarden tussen hun tanden geklemd.

Maar Anne Geddes is braaf en veilig en steriel en vrijblijvend, en Nirvana is kwaad en subversief en grillig en geëngageerd en onvoorspelbaar en ontregelend.

Het is altijd de grote kunst die kop van Jut is, het zijn altijd de bijtende anarchistische ongetemde kunstenaars die door een almaar rechtsere samenleving worden geviseerd.

Geen enkele artistieke vrijheid, geen enkele libertijnse esthetica is vandaag nog vanzelfsprekend.

Het wordt een heel lastige tijdrovende taak als ik straks als museumdichter van Brugge alle genitaliën van de wellustige minderjarige beulen en boeren en martelaren en vissers en foorkramers en profeten in het Groeninge- en Gruuthusemuseum moet bedekken met een balkje waarop staat: ‘Als dit je choqueert, ga dan beter naar een kabbelend giftig keurig frauduleus glamoureus autosalon of sluit je aan bij een fiere Vlaamse pernicieuze olijke racistische kolveniersverenging.’

Maar blijf met jullie fascistische moralistische verbiedende mores en jullie beledigde teerhartige frêle schijnheilige fikken van mijn smerige blasfemische affreuze confronterende integere ontaarde kunst!

En lees eens een gedicht van Guido Gezelle, hij die een leerling verleidde met een roos (rechts moet nu kwaad worden). En hij die het epos van de Indiaanse Hiawatha bezoedelde met zijn kolonialistische visie (links wordt boos). Wanneer gaan we Guido Gezelle cancelen, assholes?

Nooit, baby, nooit.

Delphine Lecompte, Brugge.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: