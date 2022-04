Delphine Lecompte: ‘Johnny Depp is vooral slachtoffer. Slachtoffer van huiselijk geweld en laster’

O, wat heb ik spijt van het opiniestuk over Johnny Depp dat ik op 20 april heb geschreven. Ik verveelde me stierlijk, maar dat is geen excuus... Het stuk was veel te ingehouden, veel te genuanceerd, en vooral: veel te vriendelijk en mild voor het valse manipulatieve kreng Amber Heard. Bovendien ben ik vergeten om kannibalistische korfbalspelers, incestueuze imkers, Montenegrijnse messenslijpers en necrofiele tegelleggers toe te voegen aan de tekst... Dat heb ik bij dezen rechtgezet!

Maar mijn grootste vergrijp was toch wel mijn laffe lauwe vage voorzichtige standpunt over het korte destructieve gewelddadige huwelijk tussen Johnny Depp en Amber Heard. Ik beweerde dat zowel Amber als Johnny elkaar schade hebben berokkend. Ik probeerde de Humo-lezer en mezelf wijs te maken dat ze allebei schuldig waren, dat ze aan elkaar gewaagd waren. Maar dat klopt niet.

Amber Heard was de enige toxische treiterende perfide agressieve tirannieke opvliegende wispelturige onberekenbare bullebak in hun huwelijk. Amber is de boeman. Amber is de dader. Amber is de manipulator en de sociopaat.

Ze heeft Johnny Depp met de grond gelijkmaakt: ze heeft hem gemolesteerd, ze heeft hem verkracht, ze heeft hem geslagen, ze heeft hem verguisd en ze heeft zijn carrière om zeep geholpen. Ze heeft hem vernederd vanwege zijn leeftijd. Ze heeft hem belachelijk gemaakt in het bijzijn van zijn vrienden. Ze heeft zijn kinderen en de moeder van zijn kinderen beledigd. Ze heeft één van zijn vingers geamputeerd en... de kers op de taart: ze heeft in zijn bed gescheten. Shit!

Dat is geen klein bier, die vrouw is een afschuwelijke schaamteloze nietstontziende genadeloze holle onscrupuleuze feeks. Toen ze besefte dat ze slechts matig getalenteerd was en dat haar huwelijk met Johnny Depp niet betekende dat alle deuren van Hollywood automatisch zouden opengaan, werd ze razend en zon ze op wraak.

Maar ja: Amber is jong en blond en vrouwelijk. Ze heeft een adembenemende clitoris, propere schaamlippen, delicate gelaatstrekken, een schattig neusje, een porseleinen huid en de blik van een frêle argeloze opgeschrikte okapiverzorgster. Op cruciale momenten slaagt ze erin om traantjes uit haar ogen te persen. Soms gelooft ze in haar eigen tranen.

Ze vindt het heerlijk om zich te wentelen in haar slachtofferschap, ze heeft de tijdgeest mee. Ze wist dat Johnny geen schijn van kans maakte: hij is zogezegd verdorven en vadsig. Onberekenbaar en libertijns. Een satanische rockster, een liederlijke junkie, een sjamanistische egotripper.

Ja: Johnny oogt ruig en rebels en eigenzinnig. Hij is getatoeëerd, hij draagt mascara en zwarte kleren en hij zit in een rockband (The Hollywood Vampires, de voormalige vrachtwagenchauffeur zag ze op Graspop en deed zeer smalend en neerbuigend over het gitaarspel van Johnny Depp).

Johnny heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij met fantastische drugs en subversieve literatuur heeft geëxperimenteerd en geflirt. Hij was bevriend met Hunter S. Thompson.

Sommige mensen vinden die duistere bandeloze kwaliteiten en romantische decadente facetten van Johnny Depp moeilijk om te verteren, dergelijke mensen noemt men bekrompen pezewevers.

Maar het schandaligste aspect van Johnny Depp is natuurlijk zijn anatomie: hij heeft namelijk een penis en een scrotum. En een adamsappel. Dat is walgelijk en abominabel. Vooral de teelballen. Maar ook de penis. En in mindere mate de adamsappel.

Het bezitten van mannelijke genitalieën staat bijna altijd synoniem aan buitensporig geweld en sadistische geilheid. Tenminste: zo denkt de kudde. Het volstaat tegenwoordig om van het mannelijke geslacht te zijn om als beul en roofdier te worden bestempeld. De man moet en zal gelyncht worden, koste wat het kost.

Maar Johnny Depp is geen predator. Johnny is een authentieke integere hoffelijke nobele spirituele sierlijke held op wiens nachtkastje stapels dichtbundels liggen: ‘The Dream Songs’ van John Berryman, ‘Une saison en enfer’ van Arthur Rimbaud, ‘Les fleurs du mal’ van Charles Baudelaire, ‘Habitus’ van Radna Fabias, ‘Vrolijke verwoesting’ van Delphine Lecompte, ‘De Egyptische postzegel’ van Osip Mandelstam, ‘Paradise Lost’ van John Milton, ‘Ik rook een vredespijp’ van Paul Snoek, ‘Eiland der ziel’ van Gerrit Achterberg... The usual suspects.

Zijn poëzielezers per definitie deugdzaam, zachtmoedig, genadig, charmant, onweerstaanbaar en wijs? Ja. Vooral Johnny Depp. Toch zeker Johnny Depp.

Ik zag hem voor het eerst in ‘Cry Baby’, niet onvergetelijk. Ik zag hem voor het laatst in ‘Black Mass’, haast onherkenbaar. Ik vond hem verschrikkelijk in ‘The Ninth Gate’ van Roman Polanski. Als ik nu ook nog een lans breek voor Polanski, dan wordt dit opiniestuk wel erg ingewikkeld, dus verwijs ik mensen graag naar mijn opiniestuk over Polanski: ‘Polanski, je t’aime!’ ‘The Ninth Gate’ was geen hoogvlieger, jammer. Misschien zal ik Johnny Depp nooit meer zien, in geen enkele film.

Hopelijk zie ik hem ooit op het podium van Graspop, dan zal de voormalige vrachtwagenchauffeur vermoedelijk te dronken zijn om zich misprijzend uit te laten over het knullige gitaarspel van Johnny Depp. Maar na Graspop zal ik het mogen horen en dan zal ik Johnny verdedigen. Tenzij zijn gitaarspel echt deerniswekkend is, dan valt er niets te verdedigen.

Vandaag verdedig ik de besmeurde acteur Johnny Depp, een sterveling naar mijn hart. Een gevoelige getroebleerde diepzinnige romantische ziel met veel zelfspot, demonen en littekens. De ambitieuze mercantiele gemene Amber Heard heeft Johnny gebroken. Hij is een schim van zichzelf. Hij is zijn onbevangenheid en zijn speelsheid kwijtgeraakt. Hij ziet er bleek en pafferig en zorgelijk uit.

Hij lijdt. Hij voelt zich een paria. Hij voelt zich gekwetst. Hij heeft geen verweer tegen de tijdgeest die dicteert dat mannen per definitie schuldig en barbaars zijn. Bijna iedereen verdient het om te lijden, maar niet Johnny Depp.

Huiselijk geweld is afschuwelijk. Wanneer een vrouw er het slachtoffer van wordt, weeklaagt de hele wereld met haar mee. Althans: als ze wit en jong en aantrekkelijk en hoogopgeleid en welbespraakt en beleefd en koket is en nooit om 4 uur ’s ochtends aan de achterkant van een benzinestation lauwe sangria van de Aldi drinkt, Roemeense lijm snuift en pijpbeurten uitdeelt aan verdorven bietenboeren en ontslagen kraanmachinisten.

Johnny Depp beantwoordt niet aan het beeld dat we hebben van het gemiddelde slachtoffer van huiselijk geweld. Hij is een witte ruige gekwelde weerspannige korzelige labiele man met een sterrenstatus en hemeltergende privileges. Toch verdient hij ons medeleven en onze steun.

Johnny Depp is Assepoester en Amber Heard is de zeeheks uit ‘De kleine zeemeermin'.

Amber Heard is niet duivels en niet boosaardig, hooguit bitsig en giftig en venijnig en dom. Ik hoop dat ze aan lager wal raakt en ten einde raad de operatiezalen van darmafdelingen moet poetsen, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zoals de hoogmoedige Sisyphus die dacht Zeus te kunnen overtroeven. Ha ha ha!

Johnny Depp is geen godheid. Johnny Depp is een legende, een icoon. Johnny Depp is weergaloos, Johnny Depp is fantastisch. Maar nu is hij vooral slachtoffer. Slachtoffer van huiselijk geweld en laster.

Ik wil dat hij opnieuw een bruisende briesende onstuimige baldadige held wordt. Go go go Johnny Go! Go! Nee: stay!!

Delphine Lecompte, Brugge.

