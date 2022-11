Delphine Lecompte: ‘Mijn optreden in De Wereld Draait Door was vernederend, maar het was mijn eigen schuld’

Ik was nooit een fan van het schreeuwerige lelijke felle oppervlakkige hysterische wansmakelijke programma ‘De wereld draait door’. Ik vond het een hoogmis van ploerterige luchtigheid, vileine holheid en frivole onbeschoftheid. Een programma gespeend van charme, mysterie, substantie, bezinning, schoonheid, devotie, troost en vertedering.

Ja, er werden interessante gasten uitgenodigd. Zelfs schrijvers. Maar de gesprekken moesten hapklaar, hitsig, verteerbaar, jolig, baldadig, kwiek, woest, malloterig, vrank, blijmoedig, olijk en razendsnel verlopen. Er was geen tijd voor diepgang of introspectie. Diepgang en introspectie zouden alleen maar in de weg staan van vermaak en hoge kijkcijfers. Mensen vervelen zich snel. De schrijvers die werden uitgenodigd, waren overigens allemaal blitse hippe bevallige treiterige ruwhartige telegenieke jeugdige bazige weerbare types. Of: vreemde fascinerende buitenissige efemere transseksuele messiaanse wezentjes, met bij voorkeur een horrelvoet, een hazenlip, een stomazakje, dyscalculie, magisch denken, een incestueus verleden en een migratieachtergrond. Ik val in die laatste categorie en zo gebeurde het dat ik op een dag werd opgebeld door een onverstoorbare ongenaakbare arrogante medewerker van ‘DWDD’.

Ik zou kunnen klagen over die medewerker, of ik zou kunnen klagen over de jakhalzen in wier kuil hij me glunderend en grijnzend duwde. Ik liet me vangen door ‘DWDD’: de Jakhalzen kwamen naar Brugge. Het was een rubriek: de jakhalzen waren twee baldadige venijnige hufters die langsgingen bij een eigenaardig argeloos persoontje en hun prooi een beetje jenden en tergden. Het was satire, of bot ordinair pestgedrag onder het mom van satire. De medewerker maakte me wijs dat de jakhalzen het over mijn poëzie wilden hebben, maar het ging bijna uitsluitend over mijn kleptomanie en promiscuïteit. Het was 2012, ik werd opgevoerd als een wereldvreemd eigenaardig amechtig schriel clowntje / vrouwtje / heksje. Dat ben ik in zekere zin ook. Het was uiteraard vernederend om achteraf te moeten zien hoe genadeloos ik werd geportretteerd: aarzelend, stamelend, onbeholpen, folkloristisch, ontredderd, bespottelijk. Maar het was mijn eigen schuld: ik was mediageil geweest, waarom moest ik zo nodig met mijn gedrochtelijke kop op de Hollandse televisie verschijnen? En had ik de moeite niet kunnen nemen om te onderzoeken wie die vermaledijde jakhalzen waren? Gaf hun naam niet alles weg?

De medewerkers die Matthijs van Nieuwkerk beschuldigen van ‘structureel grensoverschrijdend gedrag’, kunnen niet tegen een stootje, het zijn allicht grotendeels gefrustreerde bittere ontgoochelde yuppies (wordt dat woord nog gebruikt?) die hadden gehoopt verder te staan in hun carrière. Maar ze bleken te broos, te frêle, te lamlendig en te kwetsbaar voor de grote boze televisiewereld.

Ik ben vertrouwd met broosheid, angsten en depressieve symptomen. Ik vind het soms ook verleidelijk om de schuld van mijn sukkelachtige deerniswekkende staat te steken op mijn onorthodoxe opvoeders en mijn vinnige verachtelijke tirannieke gluiperige smerige schurkachtige bazen. Maar ik ben 44 en ik ben te oud voor gegrien en geweeklaag. Bovendien ben ik niet weerloos: ik kan gaan en staan waar ik wil, ik kan mijn ongenoegen uiten en nieuwe oorden opzoeken. Ik kan fulmineren en schuimbekken. Ik kan rebelleren, ik kan spugen en bijten.

Ik ben niet geknakt, ik ben weerbarstig en autonoom. Ik hoef geen wraak te nemen, mijn revanche is dat ik ondanks mijn wonden en littekens en mijn schabouwelijke sadistische onbetrouwbare opvliegende wispelturige medemensen mijn kop boven water houd, en teksten blijf schrijven.

Ik heb geen grote sympathie voor Matthijs, maar dat hij ten prooi viel aan woede-uitbarstingen, betekent net dat hij onmogelijk van ‘structureel grensoverschrijdend gedrag’ beschuldigd kan worden. Woede is irrationeel en onvoorspelbaar. Vooral lastig voor de persoon zelf: de onmachtige mens die zijn kwaadheid niet onder controle heeft. Ik neem het niet op voor Matthijs – hij interesseert me niet. Ik vind het alleen bijzonder irritant dat mensen niet eerlijk kunnen zijn met zichzelf en toegeven: mijn leven is een zieltogend erbarmelijk dof ranzig boeltje omdat het mij ontbreekt aan inventiviteit, originaliteit, talent en lef. Het is natuurlijk veel behaaglijker om zich te wentelen in zelfmedelijden en te roepen: mijn leven is een puinhoop omdat ik werd geknakt en vernederd door een boeman in schapenvacht.

Ja, Matthijs kon een bullebak zijn. De wereld loopt vol dergelijke ploerten. Je bent op een wrede wereld geworpen. Een wereld die niet verplicht is om stroop om je mond te smeren, een veilige ruimte voor jou te creëren en te doen alsof je knullige middelmatige ideeën begeesterend zijn. De mens is een wolf (of een jakhals voor zijn medemens). Hij zal u trachten te ontmoedigen, verwonden, bekladden, bezoedelen, anaal te penetreren met een Moldavische notenkraker en neer te steken met souvenirtaartschep uit Vilnius. Kop op!

Delphine Lecompte, Brugge.

