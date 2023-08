Delphine Lecompte: ‘Mijn sekslevenstaat op een laag pitje, ik ben al een hele tijd te gedeprimeerd’

Ik krijg een mail van de organisatie van de ‘legendarische’ Nacht van de Poëzie te Utrecht. ‘Beste Delphine Lecompte, dit jaar bestaat de Nacht 40 jaar en dat kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan…’ Mijn hart maakt een sprongetje. Krijg ik na mijn gênante larmoyante straalbezopen exhibitionistische strapatsen tijdens de editie van 2018 een herkansing? De mail gaat verder: ‘We vragen aan enkele dichters (onder wie jij!) om een gedicht te schrijven dat we zullen plaatsen in een obscuur literair tijdschrift dat door geen hond gelezen wordt én je krijgt een gratis toegangsticket zodat je progressieve relevante dichters als Ruth Lasters, Hans Dorrestijn en Jens Meijen kunt zien zegevieren.’ Jens Meijen heeft mij eens naar m’n Amsterdamse hotelkamer gedragen toen ik dronken was, dat was galant.

Naadloze overgang: ik raak elke week opnieuw erg chagrijnig en ontstemd wanneer ik in Humo de zomerse rubriek ‘Tussen Hemel en Hel’ onder ogen krijg. De schaamteloosheid waarmee lichtzinnige inwisselbare sportlieden en nonchalante steriele vedetten toegeven dat ze zelden of nooit lezen, choqueert me. Ik lees momenteel ‘Middlemarch’ van George Eliot en ‘Ik herinner me’ van Joe Brainard.

Mijn seksleven staat op een laag pitje sinds ik niet meer welkom ben in de schimmelvrije woning van de voormalige vrachtwagenchauffeur. Ik zou natuurlijk één of andere argeloze dweepzieke kraanmachinist naar binnen kunnen roepen om me erotisch af te troeven, maar eerlijk gezegd ben ik al een hele tijd te gedeprimeerd om te neuken. Soms ben ik zelfs te gedeprimeerd om mijn hoektanden te poetsen.

Het is Maria-Hemelvaart, de sinistere supermarkt in mijn buurt is open tot 13 uur. Barmhartig en week als ik ben, ga ik erheen om een afgeprijsde Jonagoldcake, diepvriesfrieten, een bokaal sperziebonen, hamburgers, noedels, briochebrood en sigarettenhulzen te kopen voor de tedere versleten ex-trucker. Aan de kassa word ik in het nauw gedreven door de barse barbaarse struise intimiderende chef droge voeding, hij vat me bij de kraag en neemt me mee naar een koud streng sovjetachtig verhoorlokaal. Ooit werkte ik als rekkenvuller in een supermarkt te Sint-Kruis, toen was hij één van mijn beulen. Ik moet toegeven dat ik een slonzige slome dromerige loonslaaf was, met nul motivatie om de zieltogende supermarkt om te toveren tot een blitse winstgevende oase voor schaapachtige boulimische verveelde seksueel gefrustreerde sherryverslaafde huisvrouwen. Hoe het ook zij: blijkbaar heb ik de chef van de droge voeding in mijn boek ‘Wie heeft Delphine Lecompte vermoord?’ een bullebak genoemd, en zijn volledige naam in het boek gezet. Een vriend van hem met uitzonderlijk goede smaak was mijn boek aan het lezen op vakantie, heeft een foto genomen van de pijnlijke controversiële passage en die doorgestuurd naar de ‘bullebak’. Eerst probeer ik de schuld voor het venijnige proza op mijn psychiatrische problematiek te steken, maar de chef droge voeding is niet het type dat erbarmen heeft met spichtige werkschuwe sukkels die zich in het vel kerven en aan dwangneuroses lijden. Ik zeg: ‘Sorry. Ik zal het nooit meer doen. Zand erover?’ De ‘bullebak’ zegt grootmoedig: ‘Oké, feeks.’ Hij is overigens niet de enige die me in het vizier heeft, ook Robert, ‘de pokdalige charismatische miniatuurschilder’, is matig opgetogen over zijn portrettering. Dat ik een verhaal aan hem wijd waarin hij als kunstleraar foefelt met een 14-jarige leerling, zal hem worst wezen, maar het adjectief ‘pokdalig’ is hem in het verkeerde keelgat geschoten.

Tot slot heb ik veel zin om te bedanken voor de Louis Paul Boon-prijs, die mij niets zal opleveren behalve een ham, waar de vele abominabele carnivoren in mijn omgeving nu al duchtig ruzie over maken. De kwasten van het Honest Arts Movement-bestuur willen constant met mij vergaderen, vermoedelijk om zichzelf een façade van gewichtigheid te geven. Dat is nu eenmaal de voornaamste reden waarom mensen vergaderen. De onnozele snuiters verwachten bovendien dat ik mijn ongevraagde onverdiende potsierlijke knullige eerbetoon zelf in elkaar boks. Ze willen dat ik mijn idool en surrogaatvader Guy Mortier smeek om een laudatio te komen afsteken op de bewuste avond. Zo vernederend! Beste Guy Mortier, heb jij tijd en zin om mij op 18 december in Gent in de bloemetjes te zetten op je kenmerkende geestige rebelse spitsvondige onweerstaanbare wijze die haast niet doet vermoeden dat je al 80 bent en eigenlijk braaf in een sofa onder een geruit dekentje kwijlend en onbegrijpend zou moeten staren naar debiele programma’s over allesbehalve charmante slangenvangers en incestueuze goudzoekers? Alvast bedankt!