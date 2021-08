Delphine Lecompte reageert: ‘Verschrikkelijk dom om alle pedofielen te demoniseren’

Toen ik in mijn meest recente lezersbrief in Humo mijn afschuw uitsprak over de holle opportunistische scrupuleloze mediastunt van journalist en pedojager Sven van der Meulen, wist ik meteen dat mijn brief aldus zou worden geïnterpreteerd: Delphine Lecompte neemt het nu ook al op voor pedofielen! Terwijl ik enkel en alleen wilde beklemtonen dat de meeste mensen die de pech hebben om geboren te worden met een seksuele voorkeur voor kinderen, een leven lang vechten tegen die seksuele voorkeur en nooit overgaan tot pedoseksuele daden.

Het leven van de meeste pedofielen is een droevige noodlottige eenzame kwelling. De meeste pedofielen zijn volstrekt ongevaarlijk en verkrachten geen kinderen. Zij verdienen erbarmen, zachtheid en genade. Begrip en professionele hulp.

Heeft de pedofiel het recht om te fantaseren over seks met minderjarige schepselen? Uiteraard! Iedereen heeft het recht om te fantaseren over seks met kinderen, waterschildpadden, okapi’s, stokstaartjes, vleesetende planten, baldakijnen, citroenhaaien, dementerende orgeldraaiers, afatische truffelraapsters, albino touwslagers, blasfemische horlogemakers, schizofrene alpacafokkers, neonazistische bloemenverkopers... Onze fantasieën kunnen godzijdank niet gecontroleerd worden, en niet aan banden worden gelegd.

Overigens bent u in het Verenigd Koninkrijk reeds een pedofiel wanneer u te gulzig kijkt naar de smetteloze duizelingwekkende enkels en schenen van een 15-jarige puber, maar in Duitsland is er geen vuiltje aan de lucht: daar bent u pas een pedofiel wanneer u te gulzig kijkt naar de smetteloze duizelingwekkende enkels en schenen van een 13-jarige puber.

In het Verenigd Koninkrijk is men pas geslachtsrijp vanaf 16 jaar, in Duitsland daarentegen mag men reeds vanaf 14 jaar van bil gaan met robuuste walvisvaarders, blijmoedige pistoolschilders en lukrake boomchirurgen. En wie van ons heeft nog nooit gelonkt naar een fris poezelig ontluikend puberlijfje? Wie is zo puur en (schijn)heilig?

Ik heb evenwel nergens geschreven dat ik pedofilie fantastisch of bewonderenswaardig vind, en dat volwassenen zich naar hartenlust mogen vergrijpen aan minderjarige degenslikkers en 6-jarige fagottisten. Dat mag natuurlijk niet. Maar ik vind het verschrikkelijk dom en hardvochtig (en gevaarlijk) om alle pedofielen over dezelfde kam te scheren en te demoniseren.

En ik vind het fenomeen van de dubieuze immorele razende vigilante klootzakken die pedofielen in de val jagen huiveringwekkend, en hun motieven zijn bijna altijd ranzig en sadistisch. Ik denk niet dat die schuimbekkende roedel bekommerd is om het wel en wee van kinderen, ik denk dat ze vooral pedofielen (en bij uitbreiding) homoseksuelen eens goed te grazen willen nemen.

Uiteraard besef ik dat er ook pedofielen bestaan die wel overgaan tot pedoseksuele daden, en ik ben niet blind voor de levenslange wonden en littekens die dergelijke daden tot gevolg kunnen hebben. Dat betekent evenwel niet dat elke pedofiel een boeman is. En dat betekent ook niet dat pedofilie niet meer geëxploreerd mag worden in de kunst en de literatuur.

Wat mij betreft mogen alle thema’s aan bod komen in de kunst en de literatuur. En uit de meest naargeestige perverse buitenissige sinistere subversieve en lugubere thema’s ontstaan nu eenmaal de grootste dapperste origineelste meesterwerken, zie: Pasolini, Polanski, Fellini, Bataille, De Sade, Reve, Hanlo, Balthus, Goya, Nabokov en vele anderen...

Tot slot nog dit: In onnoemelijk veel films worden huurmoordenaars neergezet als uiterst joviale, sympathieke, charismatische, serene, spirituele, bewonderenswaardige, veerkrachtige, eenzelvige (anti)helden. Superieure wraakengelen die naar hartenlust karikaturale Oost-Europese booswichten mogen neermaaien, want dat is schoon en juist en rechtvaardig.

Blijkbaar vinden de meeste mensen het comfortabeler om zich te identificeren met racistische misogyne psychopaten en gevoelloze mercantiele massamoordenaars (John Wick, Rambo, ‘Taken 1, 2 en 3', Tarantino...) dan met de eenzame verdoemde miserabele mens die gebukt gaat onder een afwijkende seksuele voorkeur. Vreemde moraal, maar de hypocriete puriteinse onverzoenlijke hatelijke rancuneuze kuddegeest moet en zal heersen.

Ik zal altijd mededogen hebben met de paria, met de mens die lijdt en vervolgd wordt. Altijd genade voor de mens (in dit geval: de pedofiel) die ten onrechte wordt verguisd en uitgespuwd door de griezelige razende blinde verontwaardigde nietsontziende meute die zichzelf o zo nobel en fatsoenlijk en correct en puur en rechtvaardig en rechtgeaard en idealistisch durft te noemen, terwijl net zij het agressieve destructieve bikkelharde uitschot zijn!

Delphine Lecompte, Brugge.

