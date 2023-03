Delphine Lecompte: ‘Roman, de zoon van Herman Brusselmans, is een wonderkind. Hij heeft de biografie van Frank Deboosere geschreven’

Sinds ik de voormalige vrachtwagenchauffeur een maand geleden heb meegenomen naar het Groeningemuseum, is het hek van de dam: elke dag smeekt hij om een nieuwe dosis ‘cultuur’. Alsof ‘Unleashed in the East’, ‘Razamanaz’, ‘Creed II’, PlattelandsTV, gesprekken met de winderige wereldwijze Irakese uitbater van nachtwinkel Amiri en de streptokokken in mijn vulvastreek geen perfecte staaltjes cultuur zijn? Maar nee: hij wil per se naar een museum. Dus gaan we vandaag naar het Gruuthusemuseum. De collectie bestaat voornamelijk uit tabakspotten, onhandige dildo’s, matrijszegels, kwispedoors en huwelijkskisten waarop de leuze ‘Plus est en vous’ staat. Ik ben opgegroeid in De Panne, waar het een schande was om je kop boven het maaiveld uit te steken en meer te willen worden dan cipier, hondenkapper, brandweerman, racistische fietsenmaker, snoeverige fazantenstroper of hypochondrische bloemenverkoper. Kunstenaars werden aanzien als degoutante werkschuwe gestoorde narcistische aberraties. Ik wilde een schrijver worden. Vandaag ben ik een schrijver en ik heb de pretentie om mezelf een betere, opstandigere, interessantere, moedigere, originelere en slimmere schrijver te noemen dan pakweg Maaike Neuville of de dorpsdichter van Destelbergen. Leve mijn hoogmoed!

De versleten ex-trucker heeft de leuze ‘Plus est en vous’ hij nooit aan zijn hart laten komen. Soms spreekt hij het verlangen uit om een Mississippi-stoomboot in elkaar te knutselen, maar dan zeg ik: ‘Knutsel liever in mijn schaamgebied.’ Ik bekijk de andere bezoekers. Een pseudo-zorgzame perverse Servische kaarsengieter vraagt me in gebroken Engels of ik het niet te warm heb. Ik heb inderdaad mijn gestreepte muts en mijn gewatteerde winterjas aangehouden. Ik zeg in vlekkeloos Servisch: ‘Je zou je beter bekommeren om de slingerende snottebel van je wanstaltige korstige anemische peuter, de snottebel dreigt te vallen op een zestiende-eeuwse atlas die weliswaar niet meer klopt, maar die toch kostbaar is en het niet verdient om besmeurd te worden met vieze hedendaagse lichaamsvochten.’ De voormalige vrachtwagenchauffeur vraagt: ‘Waarom maak je ruzie met een onschuldige toerist?’ ‘Ik weet het niet, laat me met rust.’

Ik zou liever aan mijn schrijf-tafel zitten en fanmail beantwoorden. Ik krijg naast fanmail ook doodsbedreigingen. Vroeger was ik trots op de woede en walg die ik opwekte met mijn pen, maar als zelfs zo’n -kleffe kneuterige kleurloze knul als Pim Lammers doodsbedreigingen kan krijgen, stellen ze eigenlijk niet veel voor. Mijn fanmail komt voornamelijk uit struisvogelkwekerijen in de buurt van Wichelen en uit allerhande gesloten psychiatrische instellingen. Ik heb nog maar één keer zelf een dwepend epistel naar een idool in elkaar geflanst: naar Herman Brusselmans. Ik was 13 jaar en in de ban van ‘Het zinneloze zeilen’ en ‘Zijn er kanalen in Aalst?’ Ik schreef: ‘Lieve -Herman, ik ben 17 jaar en ik lijk als twee druppels water op Mariel Hemingway in ‘Manhattan’ van Woody Allen. Mag ik eens op je schoot komen zitten en graaien in je woeste lokken? Ik bedoel: in je klokkenspel. Ik woon bij mijn theatrale tirannieke opvliegende moeder en mijn sombere mompelende stiefvader, maar ze zijn me liever kwijt dan rijk. Als ik hun huis verlaat, kunnen ze mijn slaapkamer eindelijk ombouwen tot een plek waar ze naar hartenlust koddige exotische weerloze minderjarige korfbalspelers kunnen martelen. Herman, wil je mij adopteren? Veel liefs, Delphine.’

Na het museumbezoek belt mijn moeder me op: ‘Fientje, ik heb op Facebook gezien dat Hilde Van Mieghem in haar wiek is geschoten, omdat je hebt geschreven dat acteurs geen roman uit hun holten mogen -persen.’ Ik verbreek de verbinding. Ja, dat heb ik geschreven. Die lichtzinnige seksverslaafde ijdel-tuiten zouden beter hun memoires schrijven. Memoires van acteurs zijn meestal erg ranzig, schandalig, obsceen en vermakelijk.

De volgende dag ga ik op kraambezoek bij Herman Brusselmans en Lena. Roman is een wonderkind. Hij heeft reeds een diploma boomchirurgie en een master in paardengebitverzorging behaald. Verder heeft hij de Kilimanjaro beklommen, een gouden medaille voor kogelstoten gewonnen en virtuoze hoboconcerten gegeven in Mongoolse tentenkampen. Hij heeft daarnaast de biografieën van Luc Nillis, Kiefer Sutherland, Usher, Frank Deboosere, Sammy Hagar en Schopenhauer geschreven. En soms verdwijnt hij enkele uren uit zijn wieg om bij te klussen als cardio-anesthesist in Maria Middelares.