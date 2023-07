Delphine Lecompte: ‘Roze doet me kokhalzen, Barbie is nog altijd de vijand’

Toen ik in de jaren 80 in De Panne opgroeide, waren er twee soorten meisjes: een grote groep fantasieloze fezelende konkelfoezende samenzweerderige schaapachtige krengen die er geen graten in zagen om zichzelf beknottende beteugelende haarparafernalia aan te doen, die stijve kokette pastelkleurige maagdelijke vlekkeloze conservatieve jurkjes droegen, en die de benepen dorre misogyne hypocriete catechismus uit het hoofd leerden zonder te morren en zonder tegen te stribbelen.

Hun moeders waren lid van de elitaire surfclub en/ of zwaaiden de plak in de snobistische manege. Zowel de moeders als de dochters waren lege holle giftige opzichtige onberispelijke valse gemene dragonders. De vaders waren verwaande verwaarloosbare stugge norse gebronzeerde fatterige vadsige narcistische zelfgenoegzame meubelmagnaten, kinesitherapeuten, makelaars, windzeilkampioenen en pretparktycoons.

Die grote groep vlijtige vileine schattige zogenaamd frêle meisjes deden alles wat de priesters en de patriarchen van De Panne van hen verwachtten: de rommel opruimen van hun broers, koken voor de zieke gezinsleden, poetsen, behagen, zwijgen, stroop om de mond smeren van de mannelijke tirannen, stralen, gehoorzamen, knikken, kruipen, dienen, bidden, dankbaar en slaafs zijn.

Hun bedenkelijke twijfelachtige kwaliteiten waren zorgzaamheid, onderdanigheid, monterheid en bevalligheid. Sois belle et tais-toi. Meegaand en bekoorlijk zijn, verder mochten de ambities van meisjes in de jaren 80 in De Panne (en elders) niet reiken.

Maar er was ook een kleine dwarse dappere schandalige woeste weerbarstige minderheid die die strakke versmachtende verstikkende regels aan haar laars lapte. Een groep helse smerige lawaaierige vuile smerige morsige avontuurlijke kwade duizelingwekkende schelmachtige baldadige wildebrassen die, net als de jongens, in de duinen wilde spelen en amok wilde maken.

Ik behoorde tot de wildebrassen, het zal niemand verwonderen. Ik wilde de brokken van de jongens niet lijmen. Ik wilde zelf brokken maken. Ik wilde geen diadeem dragen, ik was trots op mijn onfatsoenlijke onbeheersbare weerborstel en mijn haar knipte ik zelf.

Ik droeg een broek en ik liep letterlijke en figuurlijke kleerscheuren op. Mijn benen stonden vol schrammen van het ravotten in de doornstruiken en het prikkeldraad van de duinen, en van het ontsnappen aan de pedofielen en exhibitionisten die daar rondhingen en ons (de ‘stoute’ kinderen) de stuipen op het lijf joegen (maar ons ook fascineerden).

Mijn moeder was een roekeloze slimme oneerbiedige rebelse intellectuele androgyne nymfomane gesofisticeerde woesteling. Een tienermoeder ook. Ze liet mij achter bij haar ouders om haar universitaire studie af te maken in Gent. Bravo, mama! Het was de juiste keuze.

Mijn grootouders (de ouders van mijn moeder) waren genereuze tomeloze kleurrijke onorthodoxe gecultiveerde dwarsliggers die mij niet trachtten te beknotten en die mij evenmin over het paard tilden.

Dat ik verhalen schreef en vaak tekende, werd aangemoedigd, maar mijn grootouders maakten mij (gelukkig) niet wijs dat ik een hoogbegaafd uitzonderlijk getalenteerd wonderkind was. Ze konden best venijnig en kritisch zijn over mijn creatieve productie, en sowieso lieten ze mij vooral mijn goesting doen.

Ik moest mijn plan trekken, ik voedde mezelf op. Mijn grootouders hadden het al druk genoeg met het in goede banen leiden van hun eigen creatieve immorele extatische decadente libertijnse hobby’s en orgieën.

Ze reikten me wel veel zogenaamd verdorven kunstenaars aan: Pasolini, Polanski, Bataille, Céline, Balthus, Picasso, Man Ray, Otto Dix, Serrano, Rauschenberg, Peter Greenaway, Timothy Leary, André Breton, Max Ernst, Marcel Duchamp, Jean Dubuffet, Goya, Gauguin, enzovoort…

Slechts één keer kreeg ik een Barbie cadeau. Voor mijn eerste communie. Van juffrouw Marijke, ongetwijfeld goedbedoeld. Het was met voorsprong mijn verschrikkelijkste geschenk. Mijn beste geschenk was een geïllustreerd boek over de wrede doch tevens edelmoedige Irokezen.

Ik heb de Barbie meteen gescalpeerd. Daarna heb ik haar hoofd van haar torso gerukt en geprobeerd om haar onthoofde lijf te smelten. Dat bleek nog niet zo simpel. De dampen bevingen mij en de brandweer kwam eraan te pas, maar ik slaagde er uiteindelijk wel in om Barbie te overwinnen, te vernietigen, in de kiem te smoren, te verdelgen. Hoera!!

Haar onrealistische uiterlijk was overigens niet mijn grootste ergernis, maar wel haar nietsontziende materialisme. Mijn vrouwelijke rolmodellen waren Bessie Smith, Amelia Earhart, Françoise Sagan, Charlotte Gainsbourg, Nan Goldin, Jeanne Moreau, Calamity Jane, Etta James, Lita Ford, Elizabeth Taylor en Emmeline Pankhurst.

Het cynische oubollige tegennatuurlijke bedrijf Mattel bestaat helaas nog altijd. Er is niets veranderd, ook al zijn ze zijn ondertussen op de proppen gekomen met ‘ambitieuze’ Barbies: een Barbie met een stethoscoop, een Barbie op de maan, een Barbie met de wens om president te worden, een Barbie met een roze rolkoffer vol dode krabben en zeesterren (Barbie als zeebioloog)…

Er werden ook enkele zeer doorzichtige opportunistische pogingen ondernomen om Barbie inclusiever te maken: Barbie met een yogamat, Barbie met een hoofddoek, Barbie met overtollige kilo’s, Barbie met vitiligo, Barbie met een hoorapparaat, Barbie met het syndroom van Down, genderfluïde Barbie, zwarte Barbie, gothic Barbie, ad nauseam…

Voortuitgang? Viert het bedrijf Mattel tegen zijn natuur in de diversiteit van de westerse samenleving? Willen ze een nieuwe koers varen? Zijn ze plots begaan met sociale wantoestanden en institutioneel racisme? Wil het pure ingoede edelmoedige bedrijf Mattel de verguisde verschoppelingen en kwetsbare minderheden een hart onder de riem steken? Omdat ze het zo ontzettend belangrijk vinden dat alle kleine meisjes (en jongens) het gevoel (de illusie) krijgen erbij te horen?

Nee, natuurlijk niet! Het is een listige cynische schaamteloze inhalige gewiekste marketingstrategie. Niets meer.

Barbie is en blijft een mooie perfecte pop voor mooie welgestelde witte kinderen wier ouders genoeg geld hebben om hun kinderen wanneer ze 16 worden een neuscorrectie, een SUV en een revolver te schenken.

De revolver mag enkel gebruikt worden in uiterste nood: bijvoorbeeld wanneer men in een stadspark geconfronteerd wordt met een raar zwart wezen dat vogels aan het bestuderen is, of onschuldig aan het joggen is door een witte wijk.

Maar het kan nog beter: boulimische Barbie, Barbie met een haviksneus, Barbie met een roze stomazakje, Barbie met alopecia, Barbie de dierenrechtenactiviste die fastfoodrestaurants opblaast, Pussy Riot-Barbie, Onderwaterlasser Barbie, Barbie de zorgkundige die bedpannen ledigt en schoonschrobt, Barbie die de biografie schrijft van Delmore Schwartz, Vluchthuis Barbie, Barbie antiquair, Barbie bergbeklimmer, Barbie redacteur van een obsceen subversief marginaal literair tijdschrift, Barbie dadaïst, Barbie die ijvert voor de definitieve sluiting van dierentuinen en dolfinaria, Barbie die perverse macabere groteske gedichten schrijft waarin naargeestige personages zoals ‘een incestueuze imker, een necrofiele tegellegger en een winderige taxidermist’ in rondlopen, Automutilatie Barbie, Kannibalistische Barbie, Meesteres Barbie (met roze zweep en roze tepelklemmen, maar Barbie heeft geen tepels), Barbie die verzot is op plasseks, Barbie die nachtelijke pijpbeurten uitdeelt aan analfabete schoorsteenvegers en Montenegrijnse messenslijpers op de parkeerterreinen van gesloten zuivelmusea en sinistere failliete schommelstoelfabrieken, Barbie die euthanasie aanvraagt wegens ondraaglijk psychisch lijden, Barbie Kleptomaan, Brandstichtende Barbie, Atheïstische Barbie, moedige strijdvaardige Barbie die verkrachte 10-jarigen onder haar hoede neemt en abortussen uitvoert in de fundamentalistische ‘christelijke’ puriteinse misogyne Amerikaanse staten die onlangs de klok hebben teruggedraaid, Barbie Straathoekwerker, Barbie Leeuwentemmer, Barbie Slaapwandelaar, Barbie Kraakpandbewoner, Nihilistische Barbie, Barbie pruikenmaker, Barbie sletterig drankorgel.

Barbie met tepels. Tepels! Barbie met kleine borsten. Barbie met flapperende schaamlippen. Barbie met leverplekken. Barbie met kraaienpootjes. Geriatrische Barbie. Zwartgallige Barbie. Lelijke Barbie. Belezen Barbie. Begeesterende Barbie. Existentiële Barbie. Nouvelle Vague Barbie. Haiku Barbie. Anarchistische Barbie. Seksverslaafde Barbie. Barbie die een aversie heeft tegen kinderen, tegen Ken, tegen de Bijbel en tegen chihuahua’s. Met een diepvrieskreeft masturberende Barbie. Postmoderne Barbie hatende Barbie. Performance art Barbie. PJ Harvey tributeband stichtende Barbie. Zack de la Rocha vererende Barbie. Overdosis Barbie. Gezinsdrama Barbie. Psychotische Barbie. Schizofrene Barbie. Sjamanistische Barbie. Misantropische Barbie. Bestiale Barbie. Suïcidale Barbie. Chronisch depressieve Barbie. Barbie met OCS. Barbie met pleinvrees. Epileptische Barbie. Extinction Rebellion Barbie.

Alle gekheid op een roze stokje, nee wacht… ik bedoel: waarom zou ik Mattel de pap in de mond geven?

Ik zou er niet van schrikken mochten bovengenoemde morbide perverse controversiële zielige ziekelijke gebrekkige Barbies op de markt gegooid worden. Zolang ze maar geld opbrengen.

Zolang de stomme hatelijke poppen maar verkocht kunnen worden met een arsenaal aan roze parafernalia en prullaria die nog extra geld uit de zakken kloppen van de domme knikkebollende zombieachtige gesedeerde consumenten.

Bijvoorbeeld: Suïcidale Barbie zou gekoppeld kunnen worden aan een hele reeks roze zelfmoordtuigen - roze koord, roze flacon gif, dodelijke dosis roze benzodiazepines, roze dolk, roze jachtgeweer, roze Barbiehersenen op roze wanden van roze Barbieburcht.

Of: Eetstoornis Barbie met haar roze wc, roze braaksel, roze voorraadkasten vol roze stroopwafels, roze supermarkten, roze agenda’s om calorieverbruik in roze inkt bij te houden, roze fitnesstoestellen, roze lotgenoten, roze dieetgoeroes, roze wanhoop, roze ongeneeslijkheid… De mogelijkheden zijn eindeloos.

De enige Barbie die nooit op de markt geworpen zal worden, is de fabelachtige Ascetische Barbie. Het schokkendst van al: Ascetische Integere Autonome Barbie die geen accessoires en geen overbodige decadente vervuilende spullen nodig heeft, die geen slaaf is van de consumptiemaatschappij. Want dan zou Mattel zichzelf natuurlijk in de voet schieten.

Barbie draait immers om kopen, vergaren, bezitten, uitbreiden: huizen, schoenen, bikini’s, pailletten, kano’s, auto’s, tiara’s, halskettingen, handtassen, rokjes, jurkjes, dierenkooien, boten, mobieltjes, ringen, bling, bagger, trash. Ascetische Barbie zou gekleed gaan in een roze boetehemd, niets meer.

Mijn grootste klacht over Barbie is dus niet haar absurde uiterlijke perfectie, niet het onbereikbare bespottelijke karikaturale schoonheidsideaal - niet haar antipathieke onrealistische snoetje, niet haar agressieve pronte torpedotieten, niet haar blakende witte symmetrische kaarsrechte façade. Zelfs niet haar dwangmatige optimistische griezelige starre rigide grijns. Niet haar netheid, niet haar smetteloosheid, niet haar bloedeloosheid.

Maar wel haar gulzige problematische weerzinwekkende materialisme. Het zal Mattel worst wezen of hun poppen al dan niet inspirerende rolmodellen zijn. Wat telt, is telkens opnieuw met poppen op de proppen komen die uitgerust kunnen worden met een eindeloze smakeloze garderobe, met caravans, met koetsen, met hakken, met valiezen, met rotzooi, met troep. Met eindeloze onnodige versmachtende zinloze geestdodende spullen. Tierelantijntjes, valstrikken, nep.

Onschuldig? Nee. In een wereld die letterlijk ten ondergaat aan hebzucht, decadentie, verspilling en ongebreidelde consumptiezucht, is niets verwerpelijker en verderfelijker dan het in stand houden van de mythe dat elk kind een (al dan niet) roze burcht, bucht en brol nodig heeft.

Wat we nodig hebben zijn: diepgang, concentratie, speelsheid, creativiteit, opstandigheid en contemplatie. Rebellie, bedachtzaamheid en dwarsheid.

Ik weiger om een bedrijf zoals Mattel nog rijker te maken dan het al is. Ik hoor er niet bij en ik wil er niet bij horen.

De kleur roze doet me kokhalzen en alle gemakzuchtige ‘onschuldige’ meelopers die een nieuwe generatie wichten/ schepselen opzadelen met de toxische Barbiepoppen, zijn helemaal niet zo onschuldig als ze zichzelf wijsmaken.

Life in plastic, it’s not so fantastic.

Barbie is nog altijd de vijand.

Delphine Lecompte.

