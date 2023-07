Delphine Lecompte: ‘Wie nu nog het vliegtuig neemt, verdient het om naar adem te happen, te verdampen of te ontploffen’

Wat een pretbederver, de klimaatverandering! Hoe durft de Apocalyps roet in het eten te gooien en de vakantieplannen te vergallen van hardwerkende rechtschapen hebberige kortzichtige protserige meubelmagnaten, narcistische makelaars, hedonistische pistoolschilders, frivole okapiverzorgers, schalkse kiwisorteerders, verwaande blaaschirurgen, wufte coniferenscheerders en sibillijnse messenslijpers, die met hun zuurverdiende centjes een veel te goedkope vlucht naar Rhodos hebben genomen?!

Want de bosbranden, hagelbuien, overstromingen en hittegolven zijn natuurlijk in de eerste plaats een ramp voor de fatterige pafferige kortademige platvloerse toeristen, niet voor de lokale bevolking die het hoofd boven water probeert te houden met de verkoop van kitscherige infantiele liefdeloze sierborden met katten en uilen erop, en wanstaltige klamme houten fallussen (om terug thuis respectievelijk je schoonvader te sarren en je schoonmoeder de stuipen op het lijf te jagen).

En de bosbranden en aanverwante apocalyptische narigheden zijn al helemaal geen ramp voor de paniekerige onbeschutte verweesde dieren en de verschroeide (zelfs verkoolde) bomen.

Tenminste, als we het nieuws mogen geloven. Want het enige wat we te horen krijgen over de extreme hitte in het zuiden van Europa en elders, zijn de klaagzangen van verwende toeristen die het niet kunnen verkroppen dat de klimaatverandering het heeft gewaagd hun idyllische reis om zeep te helpen.

Op allerhande nieuwskanalen worden we overspoeld met de klagerige egocentrische anekdotes, miserabele theatrale getuigenissen, droevige ‘schrijnende’ verhalen en tijdelijke ambetante doch schandalige kwellingen van domme schaapachtige toeristen die door de bosbranden een nachtje buiten moesten slapen. Met een baby!

Of nog tragischer: toeristen die te kampen kregen met as in hun cocktails, op hun olijven, op hun moussaka, op hun opblaasorka’s, op hun counterfeit Ray-Ban-zonnebrillen, op hun hagiografieën van Tesla en Gene Simmons, op hun kneuterige kabbelende toxische pseudoromantische escapistische snertromans van Santa Montefiore en Saskia Noort, en op hun smetteloze bikinilijn (waardoor het lijkt alsof ze toch nog haartjes hebben laten staan, wel dat is echt niet Instagram-waardig!).

Onnozelaars!!

Hoe halen jullie het in je hoofd om tijdens de klimaatcrisis een goedkope vlucht naar een Grieks eiland te nemen? Naar om het even waar? Dat is pervers, kwaadaardig en/of stompzinnig.

Het oorverdovende gemekker van de decadente verwende ‘getroffen’ westerse toeristen gaat nooit over de onomkeerbaar verwoeste flora en fauna ter plekke. Maar altijd over een dreinende peuter, een gesmolten tube lipgloss en/of een achtergelaten toilettas in de hotelkamer tijdens de gehaaste chaotische ongetwijfeld erg traumatische evacuatie.

Een veelgehoorde klacht is: ‘Na deze reis zal ik nooit meer zorgeloos kunnen genieten van een fles ouzo en een afgestreken vingerhoed feta in mijn tuintje te Wetteren, omringd door mijn sauna, mijn opblaaszwembad, mijn trampolines, mijn buxushagen, mijn robotmaaier, mijn automatische spilzieke sproeisysteem, mijn soepele Ierse setters, mijn rustgevende vijver met afgunstwekkende sierkarpers, mijn loensende tuinreigers, mijn rustieke fonteinen, mijn koddige stenen putti, mijn bombastische graftomben voor mijn te vroeg gestorven broodfokharlekijnpoedels en prestigieuze onhandelbare de schedel ingeslagen Shiba Inu-pups, en de kleurrijke luchtige lollige gedrochtelijke decoratieve vrijblijvende dwangmatig vrolijke nietszeggende dure dierbare papier-maché rotzooi van prinses Delphine.’

BOEHOEHOE!!

Maar het meest hartverscheurend en het meest voorkomend zijn de horrorverhalen over de vele bezittingen die noodgedwongen moesten worden achtergelaten in de hotelkamers: eeltschrapers, mascara, oogschaduw, amuletten, Kroatische dildo’s, rolkoffers, tepelklemmen, pluchen tapirs, nostalgische Lego-oorbellen, kersenpitkussens, enzovoort… Die levensnoodzakelijke spulletjes zijn voorgoed verloren en worden niet vergoed door de touroperator.

Wat een catastrofe! Hoe durft de Apocalyps zo te sollen met het frivole wanstaltige vulgaire genadeloze dwangmatige reisgedrag van de almachtige westerse mens die recht heeft op zijn all-inclusive destructieve vertier te Griekenland, een viertal keer per jaar. Zelfs tijdens de klimaatverandering. Het is toch zijn schuld niet dat het klimaat naar de haaien gaat?

Het is de schuld van de bedrijven en van China, het is niet de schuld van mijn wekelijkse kangoeroesteak en mijn dozijn topjes van H&M, zo redeneert de gemakzuchtige West-Europese mens die verandering haat. Vooral als verandering soberheid en minder vlees eten betekent.

Overigens is er weinig tot geen berichtgeving over de bosbranden in Algerije, Algerije is namelijk geen vakantiebestemming dus telt Algerije niet.

Ik ga niet op reis. Uit morele overwegingen, en ook wel omdat ik chronisch depressief ben en lijd aan een angststoornis. Maar was ik niet chronisch depressief en leed ik niet aan een verlammende ontmoedigende angststoornis, dan nog zou ik thuisblijven.

Ik blijf in Brugge. Mijn culturele geestesleven is rijker dan dat van de gemiddelde toerist die in Griekenland aan het zwembad van een zielloos hotel met zijn duimen draait en zich mateloos ergert aan het slonzige voorkomen van de andere hotelgasten. Of jaloers is op hun esthetisch superieure teennagels. Tenzij je aan je zwembad Sophocles en Aischylos leest, en luistert naar Steely Dan.

Lees je Sophocles en Aischylos, en luister je naar Steely Dan? ‘Only a Fool Would Say That’. Het was het scherpe laconieke antwoord van Steely Dan op het naïeve kleffe sloganeske ‘Imagine’ van John Lennon.

‘Imagine no possessions…’

Wel, sommige mensen hoeven zich daar geen voorstelling bij te maken. Voor sommige mensen is dat gewoon de realiteit. Niet voor ons, hier in het westen van Europa. Nog niet.

Het is gekmakend en frustrerend dat de klimaatverandering pas een prangend onderwerp wordt wanneer die het waagt om onze welverdiende vakantie te verbrodden.

Het zou al lang duidelijk moeten zijn dat er van reizen geen sprake meer kan zijn. Wie nu nog het vliegtuig neemt, verdient het om naar adem te happen, te verdampen of te ontploffen.

Escapisme, Netflix, merchandising van Mattel (maar evengoed van Metallica of van Iron Maiden), kiwi’s uit Israël, kinderen op de wereld zetten, Afghaanse windhonden vergaren, de SUV nemen om naar de Lidl om de hoek te rijden en schorseneren en wc-papier in promotie in te slaan: het zou allemaal taboe moeten zijn.

Lang geleden, toen ik een vervelende pedante idealistische ernstige geïnformeerde negenjarige milieuactivist was, probeerde ik mijn klasgenoten en leerkrachten al te waarschuwen voor de zure regen, het broeikaseffect, smog, overbevissing en vleesconsumptie. ‘Doe niet zo melodramatisch, trut!’ was de algemene teneur van de replieken.

Toen ik als hitsige gehavende ontredderde zwartgallige puber kleptomanie, xtc, alcohol en de genitaliën van vijftigjarige Bulgaarse laminaatverkopers, radeloze naargeestige scheepsherstellers, doofstomme morose windhondenfokkers en cynische Noord-Franse truckchauffeurs ontdekte (de enige mannen die ik kon krijgen als gedrochtelijke bipolaire struise morsige schuimbekkende ontredderde minderjarige delinquent met eczeem en alopecia), verloor ik helaas mijn engagement uit het oog.

Schandelijk, I know. Het is terug. Ik heb nu mijn pen en mijn grandioze (of deerniswekkende, veel te barokke) onnavolgbare literaire stijl. Ik zit opgezadeld met het BV-schap, maar nu kan ik daar eindelijk iets positiefs mee aanvangen: mensen aansporen om de Apocalyps ernstig te nemen.

Het is nog geen Apocalyps. Maar we schuiven in die richting, fel en merkbaar. Iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen. Je kunt beginnen met het vliegtuig niet te nemen en geen vlees te eten. Zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend. Boycot kledingbedrijven die niet sustainable zijn. Of beter: koop geen nieuwe kleren. Herstel, stop, stik, haak, leen, ruil, wees creatief. Vooral: wees langer tevreden met je outfit.

Denk misschien na over andere manieren dan fashion om je identiteit vorm te geven: iemand met een culturele bagage is o zo aantrekkelijk, zelfs als hij/ zij lelijke oubollige sandalen draagt. Lap alles aan je laars.

Zweet! Kronkel! Hijg! Lijd! Smeul! Smelt! Stik! Rooster! Crepeer! De mensheid verdient hitte, plagen, pijn, plagen, geselingen en catastrofe. Jammer voor de dieren. Jammer dat we hun habitat hebben volgebouwd met ijdele zinloze hoogmoedige architecturale narcistische paleizen en dat we hun oceanen hebben volgepropt met plastic parafernalia, maandverbanden en pulp.

Wanneer wordt domheid kwaad opzet? Van politici valt niets te verwachten, niemand wil de boeman zijn die zogenaamde verworven rechten als de bedrijfswagen, luxereizen en vleesconsumptie op losse schroeven zet.

Klink ik prekerig? Ja, vreselijk prekerig. In september begint voor mij het nieuwe culturele seizoen: ik zal helse verontrustende overrompelende en knullige literaire lezingen loslaten op argeloze monkelende onberispelijke ontwapenende cultuurzoekers van Beauvoorde tot Leopoldsburg, en alles daartussen. De oude kruisboogschutter zal mij voeren, het hele land door.

Hypocriet? Ja, een tikkeltje. Maar wacht: ik kan de trein nemen. Jammer dat het zoveel kost, en dat de vloer vaak plakkerig is. Jammer dat mijn medepassagiers perverse hufters en onbeschofte ploerten zijn die schreeuwen in hun smartphone dat de deodorant van Nivea deze week goedkoper is in het Kruidvat dan in de Aldi, maar voor Persil moet je dan weer in de Albert Heijn zijn. Voor zure beertjes van Haribo ga je vanaf woensdag best naar de Colruyt, maar dan moet je wel minstens drie zakken kopen…

Maar alles beter dan opnieuw de passagier te moeten zijn van de kleinburgerlijke paternalistische misogyne vermanende kleingeestige pezewever die op de heenweg naar Keerbergen (lukraak voorbeeld) zou zeggen dat ik niet koket genoeg gekleed ben (waarom neem ik geen voorbeeld aan Sylvie Marie? Of nog liever aan de fiere magnifieke sensuele Ester Naomi Perquin?) en dat mijn gezicht blinkt, vooral mijn grote onbevallige neus.

Terwijl hij op de terugweg zou jammeren en lamenteren over het feit dat ik hem tijdens de voordracht niet in de bloemetjes heb gezet en dat ik het weer niet kon laten om uit te weiden over de majesteitelijke teelballen van de tedere versleten ex-trucker.

Tot slot wil ik graag hulde brengen aan de dappere fantastische roekeloze rebelse integere helden van Just Stop Oil die op slimme speelse brutale wijze amok maken. Al is dat in feite de verkeerde uitdrukking, want amok maken is: onbesuisd optreden, opschudding veroorzaken, de boel op stelten zetten zonder goede redenen.

En de schelmen van Just Stop Oil hebben redenen zat, ze hebben een relevante robuuste hoogdringende boodschap die ze door onze strot rammen. Moeten rammen. Het is nu of nooit. Hun acties stuiten op veel kritiek, wrevel, weerstand en zelfs fysieke agressie. Want ze hinderen, ze belemmeren, ze verstoren. Ze vergallen onze uitjes, onze ritjes, onze toneelvoorstellingen, onze sporttoernooien, onze exposities. Ze derangeren ons broodnodige blinde vermaak, onze afleiding.

Bravo! Doe zo verder!

Sympathieke kabbelende rationele milde redelijke brieven schrijven aan klimaatministers, en braaf thuis zitten wachten op een antwoord… dat zal niet meer volstaan.

Actie, woede, manifestaties, anarchie, protest, revolte, verontwaardiging en rebellie zijn nu de juiste ingesteldheden.

Dus toch amok.

Maar eerst een ijsje.

Delphine Lecompte, Brugge.

