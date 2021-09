‘Dit noem ik geen grap meer!’

Een trouwe lezer stuurt mij een knipsel uit dagblad Het Volk met de vraag daar mijn juridisch commentaar aan toe te voe- gen, verzoek waaraan ik uiteraard volgaarne voldoe.

Onder de titel ‘Folkloristisch stelen mag’ rangschikken zich volgende feiten: ‘Als het kermis is in Zichen-Zussen-Bolder, dan wordt een haan gestolen. Zat gevoerd en gedood komt die in een mand te hangen. Geblinddoekte meisjes proberen hem dan de kop uit te rukken. Dat gaat daar zo al jaren, daar kraait geen haan naar. Vorig jaar in augustus maakten vier spelende leden van de Harmonie Vreugd en Deugd een haan buit. Deze keer was de eigenaar echter kippig. Het was een sierhaan die wel 4000 frank waard was. De zaak werd zelfs voor de rechtbank getrokken. De vier wer- den echter vrijgesproken door rechter Dupain. Er was geen sprake van bedrieglijke opzet, zei hij, en bovendien was de diefstal volgens hem gebeurd met instemming van de volksgemeenschap.’

Als incest in Vlaanderen mag, waarom dan geen vieze spelletjes met een gestolen haan, zal deze edelachtbare wellicht gedacht hebben, en daar is iets voor te zeggen, maar dit von- nis schept wel een gevaarlijk precedent: morgen kunnen ze net zo goed je auto stelen om hem met hamers te laten be- werken door geblinddoekte meisjes, nadat ze eerst zijn banden plechtig doorstoken hebben met de vlaggenstok van de fanfare (Kermis van de H. Otto te Boerelare), of wat dacht je van een zatte bende die je huis binnenvalt om je aquarium leeg te vissen (‘Het was gewoon Viske-Wip, edelachtbare, eerste zondag van augustus’), of lolbroeken die je hond vol amfetamines du- wen waarna geblinddoekte meisjes zijn ballen moeten afknijpen (‘Hondekentrék, edelachtbare, u kent toch wel ons eeuwenoud Hondekentrék. Breughel heeft het al geschilderd!’), of je varken de kop afkappen om hem met instemming van de volksgemeen- schap binnen te gooien in een moskee (‘We vierden gewoon het einde van de ramadan, edelachtbare’). Ik zou er dus voor willen pleiten voortaan de wet toe te passen in alle gevallen van zo- genaamde ‘folkloristische’ criminaliteit. Haan gestolen? Diefstal! Met vier man? Bendevorming! Door vier leden van de harmonie in uniform? Overtreding van de wet op de privé- milities! Haan zat gemaakt? Inbreuk op de wet ter beteugeling van de openbare dronkenschap! Geblinddoekte minderjarigen laten trekken aan de kop van de vogel? Erge feiten!

En om in de stijl te blijven zou ik een folkloristische straf opleggen: vier dagen aan de schandpaal, tijdens het eerste weekend van september in Bevervelde (Stupiedekeskermis).