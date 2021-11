Dit vindt u van de prijsstijgingen bij Rock Werchter: ‘Ik ga niet nog meer betalen voor ondermaatse line-ups’

Wie vanaf 1 december een ticket wil kopen voor Rock Werchter zal meer betalen dan de mensen die dat al gedaan hebben. Het festival wijst naar de toegenomen ‘organisatiekosten’ voor de prijsstijging, maar dat argument kan niet bij iedereen op begrip rekenen, leert een rondvraag bij Humo-lezers. ‘Het grote probleem is dat prijzen ook nooit meer zakken, zelfs niet in betere tijden.’

Eddy Van Endert (Beringen)

Persoonlijk heb ik zéér weinig begrip voor de beslissing van Rock Werchter om de prijzen te verhogen.

1) Na 2 afgelaste edities (waar men wel een hele maand juli kleinschalige alternatieven heeft georganiseerd, die ongetwijfeld ook meer dan genoeg winst hebben gegenereerd), zou de organisatie ditmaal een extra inspanning mogen doen en de prijs de komende twee edities drukken. Ondanks dat de organisatie ook wel enkele klappen heeft gekregen, blijft het toch een bedrijf met een miljoenenomzet die hier uiteindelijk niet al te veel van zal merken. Hier tegenover staan dan de vele zelfstandigen die wel negatieve effecten ondervonden van de hele crisis en voor wie deze prijsstijging nog maar eens een extra steek is.

2) Vermoedelijk zal deze prijsstijging nog maar het begin zijn en zullen de vouchers voor spijs en drank ook de hoogte ingaan voor de editie van 2022 of 2023. Dit is weeral een extra prijsverhoging op de totale beleving van Rock Werchter.

3) En dit is misschien nog wel het meest belangrijke punt: in vergelijking met vele andere festivals is de line-up prijs-kwaliteit tegenwoordig ondermaats. Er zijn uiteraard ook duurdere festivals met soortgelijke line-up (Glastonbury, Roskilde,..), maar het beste voorbeeld van hoe het voor véél minder toch veel completer kan, is sinds enkele jaren toch wel ‘Mad Cool Festival’ te Madrid. Zij toveren voor 185 euro 3 headliners per dag uit hun hoed (bv. Muse, Queens of the Stone Age en Faith No More). Hier komt dan nog een dagprogramma bij dat zeker niet moet onderdoen voor de affiche van Werchter. Voor deze editie zijn mijn kaarten van 2020 nog omgezet, maar voor 2023 zal het voor mij alleszins niet meer een vanzelfsprekende beslissing zijn om voor Rock Werchter te kiezen.

Dante (Zandvliet)

Ik begrijp de stijging ergens wel, na 2 jaar geen festival te kunnen organiseren en het verlies van kosten. Maar in het perspectief als consument, €23 extra moeten betalen, ligt toch wel wat zwaar op de maag. Als ik €23 meer moet betalen, verwacht ik ook 1 of 2 extra headliners.

Ewout (Bocholt)

Het zou veel beter zijn om de aandacht te focussen op het feit dat de headliners enkel bestaan uit witte mannen in plaats van op de stijgende ticketprijzen. Dit is helemaal niet meer van deze tijd en zet België voor schut, ook omdat festivals van buurlanden hier wel gewoon rekening mee houden (Glastonbury, Roskilde, Primavera...)

Tom (Brugge)

Het grote probleem is dat prijzen ook nooit meer zakken, zelfs niet in betere tijden. Hier wordt dan nog maar enkel over tickets gesproken. Drank en eten, die zo al aan absurde prijzen werden verkocht, gaan ook wel volgen.

Wouter (Ramsel)

Wetende dat de organisatie afgelopen twee jaar werk heeft verricht voor minimale inkomsten, en zowel de bands als de bedrijven die voor de voorzieningen zorgen twee rampjaren hebben gehad, snap ik volledig dat ze nu hun prijzen opslaan. Van mij mag het, al vind ik het jammer dat ik The Strokes (nog) niet op de line up zie staan, want zij waren wel de topgroep voor 2020!