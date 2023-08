‘Door Libië te bombarderen is het probleem alleen maar groter geworden’

Ik kijk naar de foto van Dosso Fati en haar dochtertje Marie. De EU heeft een deal gesloten met de Tunesische president Kais Saied, en door zijn ingrijpen werden Dosso Fati en Marie terug in de Libische woestijn gedreven. Zo bleef hun een ellendige verdrinkingsdood in de Middellandse Zee bespaard en kregen ze nog de kans elkaar te omhelzen voor ze het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Dat is veel andere vluchtelingen niet gegund, zoals de tweeduizend verdronken asielzoekers in de eerste helft van dit jaar gemerkt hebben.

President Saied was eerder van mening dat zijn land onder geen beding ‘een grenswacht mag worden voor andere landen’, maar die mening heeft hij herzien toen de EU bereid was 1 miljard euro over te schrijven. De Tunesische economie verkeert namelijk in zwaar weer en volgens analisten zou het land voor het einde van het jaar bankroet kunnen zijn.

Dat moeten we uiteraard vermijden, anders willen ook die twaalf miljoen Tunesiërs naar hier komen, en we hebben al zo weinig sociale woningen. Het moet wel gezegd dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) 500 miljoen euro voor sociale woningen overheeft om aan de privésector te schenken. Dat is de helft van wat we aan meneer Saied schenken.

Mogelijk was het toch niet zo’n verstandige beslissing om destijds Libië te bombarderen. De publieke slavenmarkten, het virulente racisme, de chaos en het geweld dat we daarmee in die regio hebben uitgelokt, zijn geen goede pr voor onze humanitaire normen en waarden. Ze hebben zeker niet bijgedragen aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Sommigen hebben zelfs de vermetelheid te suggereren dat onze humanitaire interventies het probleem groter in plaats van kleiner hebben gemaakt.

Peter Terryn, via mail.

