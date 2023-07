‘Een 16- tot 20-urige werkweek en een massale omscholing dringen zich op’

Artificiële intelligentie bedreigt naar verluidt miljoenen jobs. Prima! David Graeber schrijft in zijn boek ‘Bullshitjobs’ dat tot 70 procent van de jobs die we vandaag uitoefenen, eigenlijk bullshitjobs zijn. Hij kwam tot die conclusie nadat hij mensen zelf over het nut van hun job had laten oordelen.

Wat heeft een mens eraan om totaal nutteloos werk te verrichten? Dat veel mensen een burn-out krijgen of in een depressie belanden, is ook duidelijk het gevolg van de nutteloosheid van veel arbeid. Andere jobs worden bezwaard door loodzware administratie, iets waar we allemaal mee te maken krijgen, terwijl er te weinig tijd voor de kernopdracht overblijft.

Een 16- tot 20-urige werkweek en een massale omscholing naar zorgberoepen en andere wezenlijke beroepen zal noodzakelijk zijn, aangevuld met een basisinkomen.

Michel Schoep, Aalst.

