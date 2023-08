‘Een doorstart van Lijst Dedecker zal de polarisatie alleen maar doen toenemen’

In het dubbelinterview met Noël Slangen in Humo 4329 gedraagt Jean-Marie Dedecker zich als een vadsige koning die erop kickt dat heel politiek Vlaanderen hem op de knieën komt smeken om kingmaker te worden.

Om zich op te werpen als het ultieme smeermiddel tussen de N-VA en Vlaams Belang haalt hij voortdurend de allergrofste borstel boven: Vlaanderen is de Sovjet-Unie aan het worden, Polen en Hongarije zijn dé na te volgen voorbeelden inzake migratiebeleid, en als absolute uitsmijter: de klimaatverandering is een zegen voor de kust. Dat die klimaatverandering ook onze kust zwaar dreigt te treffen, is voor hem fake news. (Zijn riedeltje van de kerngezonde zeelucht klopt overigens niet, nu wetenschappelijk bewezen is dat zeelucht meer pfos bevat dan stadslucht). Een leugen die zijn ware ambitie in de weg staat: van het middelmatige Middelkerke het Saint-Tropez van de Noordzee maken (of een Knokke 2.0).

Een doorstart van zijn gewezen eenmanspartij Lijst Dedecker zal Vlaams Belang wellicht stemmen kosten, maar de polarisatie alleen maar doen toenemen. Dat Dedecker dus maar naar zijn Middelkerkse navel blijft staren of naar Italië verkast, zoals hij in het interview suggereert. Trouwens, noem mij één constructieve daad die hij tijdens zijn 25-jarige parlementaire carrière heeft verricht.

Erik Vertriest, Gent.

