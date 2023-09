Een gepijnigde treinreiziger schrijft: ‘Mevrouw Dutordoir, ik heb deze ochtend kunnen genieten van de return on investment op de 2 miljoen euro die u al hebt geïncasseerd’

Beste Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS,

Sinds 2007 pendel ik tussen Antwerpen en Brussel, waar ik werk. Tot enkele maanden geleden deed ik dat in een verfoeide bedrijfswagen, en dat ging vlot. Een switch van arbeidsplaats deed me besluiten om me met het door politici zo bejubelde openbaar vervoer naar mijn werkplek te begeven.

Drieënhalve maand later zou ik u willen bedanken, mevrouw Dutordoir. Nee, uiteraard niet omdat uit het Excel-bestand dat ik op aanraden van andere slachtoffers bijhoud kan opmaken dat gemiddeld 18,4 procent van mijn treinverbindingen wordt afgeschaft. En ook niet omdat u, die zichzelf ‘de taliban van de communicatie’ noemt, er nog altijd niet voor hebt gezorgd dat er tijdig wordt gecommuniceerd over afgeschafte treinen - in plaats van minuten nadat die al gearriveerd hadden moeten zijn.

Helaas kan ik u ook niet bedanken voor airconditioning in een trein tussen twee provinciestadjes, met pieken tot 46 graden Celsius in de rijtuigen. Of voor wifi in die rijdende sauna.

Ik zou u wél kunnen bedanken omdat ik geregeld terug naar mijn kindertijd word gekatapulteerd, als zich weer eens een treinstel uit de jaren 80 aandient om forenzen uit de twee grootste steden van dit land te vervoeren. Een treinstel waarin je voor amper 2.684 euro per jaar in het halletje naast de toiletten mag staan, met een twintigtal andere gelukkigen.

Ik zou u ook kunnen bedanken omdat u mijn wereld hebt doen groeien, al die keren dat één van uw vaklui even vergeten was om te stoppen aan mijn halte. Daardoor heb ik exotische streken zoals Berchem mogen ontdekken… op 6 kilometer van mijn woonplaats. Gelukkig had ik toen mijn deelfietsabonnement al, want - u raadt het al, mevrouw Dutordoir - de trein naar mijn bestemming was afgeschaft.

Maar ach, om 19.20 uur thuis zijn in plaats van 17.45 uur: wie maalt daar nu om? Je kunt in de trein toch gewoon je mails lezen? Of wacht, nee, dat kan dus niet vanwege die ontbrekende wifi!

Ik wil u oprecht bedanken omdat ik nog leef, mevrouw. Uw professionele organisatie heeft ervoor gezorgd dat ik deze brief na mijn rit met de rijdende sauna alsnog kan afwerken. Deze ochtend stapte ik namelijk met enkele andere schapen in een rijtuig waarvan de deuren niet meer werkten. Mijn record is, trouwens, een trein met dríé rijtuigen die onbruikbaar, leeg en doelloos verder aan het verslijten waren tussen Brussel en Antwerpen, terwijl de reizigers in de andere wagons als sardientjes opeengepakt naar lucht zaten te happen.

Maar goed, deze ochtend konden we wél plaatsnemen in de wagon met de defecte deuren. Een ervaringsdeskundige verifieerde even of op de deuren aan de andere kant van de wagon óók aangegeven was dat ze niet meer werkten, en dat bleek niet het geval. Hoera, een trein die op tijd was! Met plaats om te zitten!

Helaas bleek bij aankomst in Brussel-Centraal dat de deuren aan de andere kant van IC 3128 toch stuk waren. We moesten uitstappen via het rijtuig achter het onze. Mensen beginnen dan wat te stressen, omdat ze vrezen niet op tijd te zijn voor de trein weer vertrekt. U kent dat wel, mevrouw Dutordoir - alhoewel… waarschijnlijk niet.

Geen reden tot paniek, tot bleek dat de deur in het rijtuig achter het onze óók gesloten was. No way in, no way out. Ondanks onze verwoede pogingen om contact te krijgen met de treinbegeleidster, werden we niet gehoord. Ik dacht even dat het station begon te tollen, maar het bleek de machinist te zijn, die gestaag naar zijn volgende halte reed. Met 5 minuten vertraging, weliswaar, maar die tellen niet!

Daar zaten we dan: twaalf vroege vogels, op weg naar het volgende station in een gouden kooitje van prinses Dutordoir.

Gelukkig leidt u al meer dan zes jaar dit topbedrijf en heb ik deze ochtend kunnen genieten van de return on investment op de 2 miljoen euro die u al hebt geïncasseerd. Samen met enkele knappe koppen die terecht 2.200 euro per dag scheppen hebt u ervoor gezorgd dat er in de treinen stickers hangen met het nummer van Securail. Via een agent van Securail, die niet kon geloven wat van hem gevraagd werd, konden we onze onze cipier bereiken. Al na 5 minuten stilstaan in Brussel-Zuid mochten we afstappen. Ik snap dat dat zeer vervelend was voor uw medewerkster op de trein, wat ze ook liet blijken. Heldin! Ik zou haar een uitzonderlijk pensioen op 35 jaar gunnen.

Stel u voor dat er een aanrijding was geweest terwijl we zo opgesloten zaten, mevrouw Dutordoir. Of dat dat wonder der techniek spontaan was ontbrand. Stel u, tussen uw drukke dagtaken zonder tastbaar resultaat door, dat inferno even voor. Overpeins het eens, alvorens u gezwind uit uw wagen stapt op de privéparking ten kantore.

Nee, mevrouw, u hebt inderdaad nog niets bereikt van uw fameuze tienpuntenplan. De treinen zijn nog altijd rijdende ovens, die niet of te laat arriveren. Het ziet er ook niet naar uit dat u plots het licht zult zien. De dienstverlening van uw bedrijf tart alle verbeelding. Ik zou het zelf niet geloven als ik het niet aan den lijve zou ervaren, en ik snap niet dat mensen dat blijven aanvaarden.

Misschien moeten uw reizigers eens beginnen te staken.

Je moet stoppen op de piek van je carrière, zeggen ze. Wel, mevrouw Dutordoir, ik zou in uw geval toch maar eens een profit and loss-overzicht van de afgelopen jaren maken en in eigen boezem kijken. En dan met opgeheven hoofd het pand verlaten, uzelf wijsmakend dat een dal ook maar een piek is met een slechte dag.

Christophe Van Noey, Mortsel

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: