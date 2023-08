Een jongen op een bakfiets

Gesprek van twee bewonderden in een bijna lege villa

(Bij een gesprek van Guy Mortier met ons idool)

wie zag een keizer in die jongen van dertien

zijn bakfiets duwend over kasseien:

was het een omen een zo jonge bezorger

van kranten en later geen kranten genoeg

om zijn naam te dragen?

over de Alpen voorbij het juichend glazuur der gletsjers

langs de perrons de spandoeken

‘Forza van Looy’

hij weet als geen ander aan wie te danken:

een mooie dame van eer en een heer die van wetenschap

de wetten kende en de speelvogel liet zich kooien

mooier in een zachter licht de dagen na de podia en de palmen

de lege handpalm die woorden afweegt

gewisseld met de immer aanwezig afwezige in een kade

en hij pratend op een sofa nog gebogen onder haar zo lichte gewicht

keizer nog steeds van bliksemende blik doch wijzer

zoals alleen een jongen wordt,

eentje op een bakfiets

leverend wat later over hem zal gaan

Staf De Wilde, De Haan.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: