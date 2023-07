‘Een juiste diagnose stellen en patiënten meteen behandelen zijn blijkbaar geen prioriteiten meer’

Ik wil graag reageren op het interview met Margot Cloet en professor Jan De Maeseneer in Humo 4322.

Ze hebben beiden leidende functies in het gezondheidsbeleid. Cloet zetelde op de kabinetten van meerdere Vlaamse CD&V-ministers en is nu hoofd van Zorgnet-Icuro (‘één van de machtigste vrouwen van Vlaanderen’). De Maeseneer was professor huisartsengeneeskunde, voorzitter van de onderwijscommissie die aan de UGent de opleiding hervormde, en expert in meerdere commissies. Wie het interview leest, begrijpt waarom er zaken verkeerd gegaan zijn.

Margot Cloet zegt dat de lonen van de verpleegkundigen tot de hoogste van Europa behoren. Die verhogen is volgens haar geen oplossing voor het personeelstekort, en evenmin dat sommige taken door ander personeel worden overgenomen. Ze voorspelt dat we nooit genoeg begeleiders zullen vinden voor de crèches om voor elke vijf kinderen een begeleider te hebben. ‘We zullen het aantal crèches moeten afbouwen.’ En ook: ‘Mensen zullen het met minder zorg moeten stellen, en zelf hun naasten meer moeten opvangen’, want: ‘Het systeem is te toegankelijk geworden.’

Wat met de patiëntenstop in de huisartsenpraktijken, de klachten van overbelasting, en gepensioneerde artsen die niet vervangen worden? Volgens Jan De Maeseneer ‘zijn er genoeg huisartsen in België, maar ze zijn slecht verspreid’. Tja, daar moeten de zieken het dan mee stellen.

Weet de professor niet dat het aantal artsen al sedert de vorige eeuw beperkt wordt, door de toelating tot de studie en tot de RIZIV-ziekteverzekering? Dat de Planningscommissie, die jaarlijks het maximumaantal toelatingen berekent, geen rekening hield met artsen die deeltijds werken, met de toename van ziekten zoals diabetes, en met de langere levensduur? Pas recent heeft minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) die berekeningen laten aanpassen, maar we moeten nog negen jaar wachten vooraleer die artsen afgestudeerd zijn.

Professor De Maeseneer zegt ook dat artsenstakingen van vorige eeuw niets hebben opgeleverd. Dan kent hij de geschiedenis niet. De stakingen hebben geleid tot de huidige machtspositie van de artsenverenigingen, de syndicale kamers, in het beheer van de ziekteverzekering (RIZIV) en in de nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. En tot de beperking van het aantal artsen, wegens de zogenaamde plethora (overvloed) waarrond ze jarenlang campagne voerden.

Het ergste wat de twee beleidsmakers voorstellen, is dat de mensen moeten kiezen tussen zorg of geen zorg. ‘We staan voor harde keuzes. Opereren we een 87-jarige kankerpatiënt nog, of niet?’ zegt Margot Cloet. Jan De Maeseneer wil de burgers, ook gezonde mensen, verplichten een vroegtijdige zorgplanning en wilsbeschikking te ondertekenen, die woonzorgcentra en ziekenhuizen later zullen gebruiken om te kiezen tussen genezende behandeling of palliatieve, d.w.z. rustig overlijden.

De nieuwe generatie artsen, zegt De Maeseneer, stelt sneller de vraag: ‘Wat is nog het nut van deze ingreep?’ Begrijp: helemaal genezen zal deze (oude) patiënt toch niet, dus…

Blijkbaar zijn de prioriteiten niet: meteen een juiste en volledige diagnose stellen, meteen beginnen met een therapie die genezing mogelijk maakt, en gedaan met de wachtlijsten voor huisbezoek, consultatie en onderzoeken. En efficiënte pijnbestrijding.

We zijn gewaarschuwd : kies zorgvuldig uw arts uit, en doe hem/haar een papier ondertekenen dat u wilt genezen en tegelijk geen pijn of ongemak wilt lijden. Zullen we die arts nog vinden?

Frank Roels, arts en emeritus professor UGent.

