‘Een VRT-radioprogramma van een uur duurt eigenlijk maar een halfuur’

Net als lezer Jean-Pierre Caluwé erger ook ik me enorm aan het taalgebruik van presentatoren, nieuwslezers en journalisten bij de openbare omroep. Die tussentaal is verworden tot de standaard, en dat wordt blijkbaar getolereerd door de bevoegde instanties. Voorts is het bon ton om elk gesprek op de radio af te ronden met het infantiele ‘Dada!’ of ‘Ciao’kes!’ of ‘Salut!’

De nieuwe weervrouw spreekt de kijker aan met ‘Heeej!’ Kan dat niet op een fatsoenlijke manier? Misschien moet ze toch een voorbeeld nemen aan Sabine Hagedoren: ‘Dag beste kijker’ is zoveel beschaafder en respectvoller.

Wat mij ook stoort, is dat een radioprogramma van een uur tegenwoordig nog hooguit 30 minuten duurt. De rest wordt opgevuld met reclame voor en na het nieuws op het uur en het halfuur, om 20 minuten na het uur en om 40 minuten na het uur. Hoogst ergerlijk is dat: ik dacht dat wij als gemeenschap de VRT sponsoren en het geld dus niet uit reclameboodschappen hoeft te komen?

Werner V., De Haan.

