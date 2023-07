Vreselijk dat zo’n jonge vrouw als Shanti De Corte zes jaar afziet na de terreuraanslag op Zaventem, en uiteindelijk uit wanhoop voor euthanasie kiest (‘Mama, ik wil gewoon dood. Kunnen ze mij niet laten sterven?’, Humo 4322). Haar leven was een hel geworden, en niemand kon haar helpen.

In het interview wordt het voorgesteld alsof ze een vogel voor de kat was door de posttraumatische stress (PTSD). Het lijkt er sterk op dat ze dat zelf ook geloofde. Dat raakt mij in het diepste van mijn ziel, want het is niet zo. Mensen met PTSD zijn niet gedoemd om voor altijd in een hel te leven. Ze kunnen wél geholpen worden, maar de psychiaters in ons land zweren bij een psychodynamische aanpak, ongeacht de oorzaak van de psychische klachten. Je moet telkens opnieuw over je trauma vertellen, alleen, in groep en op alle mogelijke manieren. Maar lees ‘Traumasporen’ van Bessel van der Kolk: eindeloos leuteren over je trauma levert niets op, integendeel.

In Nederland zijn ze daarvan afgestapt en behandelen ze PTSD met gerichte traumatherapieën, zoals lichaamstherapie, muziek- en speltherapie, gebaseerd op de polyvagaaltheorie van Stephen Porges. Je volgt een behandeling van twee tot drie maanden in een traumakliniek, die behandeling wordt volledig terugbetaald, en de kans op succes is erg groot.

Belgische psychiaters doen alleen aan symptoombestrijding en schrijven massa’s pillen voor. Alle PTSD-patiënten krijgen standaard antidepressiva en antipsychotica, zelfs al weten de artsen dat die niet helpen.

Ik worstel zelf met complexe posttraumatische stress en ik blijf me verbazen over die aanpak. Ik heb zelf ook al aan euthanasie gedacht, maar daar kom ik niet voor in aanmerking wegens ‘niet uitbehandeld’. Dat wil zeggen dat ik niet lang genoeg in psychiatrische instellingen heb rondgehangen – het gaat over jaren, niet maanden – en niet genoeg pillen heb geprobeerd.

Ik hoopte een behandeling in Nederland te kunnen volgen. Dat kon, maar dan moest ik 40.000 euro uit eigen zak betalen. Dat kan ik niet – wie wel?

En toch ben ik er nog en strijd ik nog altijd. Ik schop dagelijks tegen psychiaterschenen in de instelling die ik als dagpatiënt bezoek. Daar hebben ze liever brave depressieve patiënten die zwijgen en in adoratie naar hen opkijken. Patiënten die zich erbij neerleggen dat ze ziek zijn en waarschijnlijk nooit beter zullen worden.

Geen wonder dat Shanti geloofde dat ze gedoemd was om de rest van haar leven in de hel door te brengen. Dat is wat wij, traumapatiënten, dagelijks te horen krijgen. Ik hoop dat iedereen die met een trauma worstelt, dit leest: blijf weg van praattherapie, blijf uit de psychiatrie. Ga op zoek naar therapeuten die in de geest van Bessel van der Kolk werken, en je zult uit die hel raken en weer genieten van het leven.

P.v.d.B., Oostende.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: