‘Elke maand 200 euro extra? Dank u, meneer de minister!’

Ik heb zonet mijn pensioen aangevraagd. Na 42 jaar als zelfstandig dakwerker gewerkt te hebben, zal ik volgens de website mypension.be 1504,26 euro netto per maand ontvangen. Als ik tot mijn 66ste kon blijven voortploeteren, zou dat 1567,94 euro netto zijn. Maar mijn ladder lijkt elke maand zwaarder te worden, ik krijg ze amper nog op m’n auto, dus dat is geen optie.

Met het eerste bedrag kan ik het redden, ik heb niet de behoefte om de grote meneer uit te hangen. Ik heb al lang besloten dat ik niet naar een bejaardentehuis wil en dankzij mijn spaargeld kan ik rondkomen tot ik mijn laatste adem uitblaas.

Ik verslikte me wel bijna in mijn koffie toen ik in het interview met minister Vincent Van Quickenborne in Humo 4327 las dat zelfstandigen nu een minimumpensioen van 1.700 euro netto krijgen. Ik ga ervan uit dat het geen schrijffout is en ik de minister op zijn woord mag geloven, dus dat is supergoed nieuws: elke maand 195,75 euro extra! Dat zal mijn laatste jaren zeker meer kleur geven. Hartelijk dank daarvoor, meneer de minister.

Ewald Van Dyck, Rillaar.

