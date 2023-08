‘Elke verkozene beschouwt zijn positie als verdiend en waardevol, maar welke resultaten kunnen zij voorleggen?’

Ik was aanwezig op een uiteenzetting van professor Dave Sinardet over de toekomst van België. Ik hoorde veel analyses, mogelijkheden, onduidelijkheden en vragen.

Ik ben 75 jaar oud. Mijn moeder was Franstalig, mijn vader Nederlandstalig, en ik ben tweetalig opgevoed. Beroepshalve heb ik in Vlaanderen en Wallonië gewerkt. Leuven Vlaams, de Gordel, de loketten van Schaarbeek, de IJzerbedevaart: niets is mij onbekend.

De verdeling dan wel versnippering van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden is sinds de veelvuldige staatshervormingen slechts een natte droom gebleken. Ik veronderstel dat elke verkozene zijn positie als verdiend en waardevol beschouwt, maar welke resultaten kunnen zij voorleggen?

Graag een nuchtere benadering en eindelijk een innovatie van politici die de verkiezingen van 2024 geloofwaardig en toekomstgericht maken!

Luc Beeckmans, via mail.

